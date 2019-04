T. Mayová: Británia môže stále odísť z EÚ pred 22. májom

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 11. apríla (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová vo štvrtok nadránom po mimoriadnom summite EÚ v Bruseli oznámila, že Únia jej zaručila "kľúčovú požiadavku", aby sa do dohody o šesťmesačnom odklade brexitu pridala klauzula skorého odchodu Británie z EÚ. Informovali o tom tlačové agentúry AP, AFP a DPA.Lídri Európskej únie a Británie sa na summite dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit do 31. októbra, ale Mayová chce odchod "čo najskôr".Mayová povedala, že Británii sa stále môže podariť odísť z EÚ usporiadaným spôsobom do 22. mája, napriek šesťmesačnému odkladu, ktorý jej v noci na štvrtok povolili lídri EÚ.vyhlásila Mayová.dodala. Eurovoľby sú naplánované na 23.-26. mája.Premiérka novinárom v Bruseli uviedla, že ak britskí zákonodarcovia podporia jej brexitovú dohodu, Spojené kráľovstvo môže stále odísť z EÚ aj pred 30. júnom - čo je konečný termín brexitu, aký žiadala od Únie ona.Mayová vyhlásila, že Británia stojí pred "strohými, vecnými" možnosťami a "časový plán je jasný". Doplnila, že chápe obrovskú frustráciu Britov z odkladov brexitu a je jej ľúto, že nedokázala presvedčiť britských zákonodarcov, aby schválili ňou vyrokovanú dohodu o brexite.Predseda Európskej rady Donald Tusk vo štvrtok nadránom na tlačovej konferencii po summite v Bruseli informoval, že požiadal Spojené kráľovstvo, aby tento mimoriadny šesťmesačný odklad odchodu naplno využilo. A vyhlásil:Dohoda o odklade brexitu do konca októbra dáva Londýnu čas na nájdenie "najlepšieho možného riešenia", povedal Tusk. Dodal, že "celý tento čas sú kroky týkajúce sa brexitu úplne v rukách Spojeného kráľovstva".A aj keď je súčasťou rozhodnutia o odklade podmienka, že EÚ v júni na summite posúdi pokrok Británie v tejto záležitosti, Tusk upozornil, že "naším úmyslom je celý proces v októbri ukončiť".Rovnako ako Tusk aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyjadril presvedčenie, že Británia bude "úprimne spolupracovať", kým bude členom EÚ.Juncker tiež poznamenal, že väčšina kľúčových rozhodnutí EÚ sa robí kvalifikovanou väčšinou, "takže možnosti Británie blokovať ich... sú veľmi obmedzené".Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že posledný šesťmesačný odklad brexitu je "najlepším možným kompromisom", ktorý chráni zvyšok Európskej únie.Macron bol na stredajšom summite EÚ medzi lídrami hlavným odporcom dlhého odkladu, ale nakoniec sa vo štvrtok nadránom pridal k iným predstaviteľom členských štátov a súhlasil s odkladom do 31. októbra.Novinárom neskôr povedal, že súhlasil preto, aby "uchoval jednotu" zvyšných 27 členských štátov a dal Británii "ďalší čas na schválenie dohody", ktorá zabráni chaosu v obchodovaní a cestovaní, keď Británia odíde z EÚ.Francúzsky prezident vyhlásil, že teraz je "rad na Britoch, aby si vyjasnili, či sa chcú zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu na budúci mesiac, hoci o niekoľko mesiacov europarlament opustia".