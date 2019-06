T. Mayová chce do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov na nulu

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 12. júna (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová sa zaviazala znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov na nulu, informoval v stredu na svojej webovej stránke britský denník The Guardian.Záväzok na zníženie emisií má byť dodatkom k zákonu o zmene klímy z roku 2008 a britskému parlamentu by mal byť predložený v stredu vo forme legislatívnej normy.Spojené kráľovstvo by sa tým stalo prvou členskou krajinou skupiny G7, ktorá v roku 2050 dosiahne nulovú hodnotu emisií skleníkových plynov. Skupinu G7 tvoria priemyselne najrozvinutejšie krajiny sveta - Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Spojené štáty a Taliansko.Mayová minulý piatok oficiálne odstúpila z pozície líderky Konzervatívnej strany, ale vo funkcii ministerskej predsedníčky zostane, až kým nebude zvolený jej nástupca.Premiérka po odstúpení vystupňovala úsilie v oblastiach politiky, ktoré boli doteraz zatlačené do úzadia brexitom - ako napríklad výdavky, novodobé otroctvo či životné prostredie.Downing Street minulý týždeň odmietla tvrdenia ministra financií Philipa Hammonda že na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebných v prepočte viac ako jeden bilión eur, čo asi bude vyžadovať zníženie verejných výdavkov.Environmentálne skupiny premiérkin cieľ ohľadom zníženia emisií privítali, ale vyjadrili sklamanie nad tým, že Británia to bude môcť dosiahnuť čiastočne aj pomocou medzinárodného obchodu s emisnými kvótami skleníkových plynov. Organizácia Greenpeace podľa Guardianu tvrdí, že to "prenesie záťaž na rozvojové krajiny".