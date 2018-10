T. Mayová: Dohoda o brexite je hotová na 95 percent

Theresa mayova, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. októbra (TASR) - Dohoda o brexite je podľa britskej premiérky Theresy Mayovej hotová na 95 percent. Od septembrového neformálneho summitu EÚ v Salzburgu sa podarilo dosiahnuť "významný pokrok", napríklad v otázkach bezpečnosti a dopravy, skonštatuje Mayová v pondelok popoludní v prejave v dolnej komore parlamentu, uviedol denník Telegraph a televízia Sky News.Ako ďalšie príklady pokroku v rokovaniach za posledné tri týždne mieni Mayová uviesť memorandum so španielskou vládou o budúcnosti Gibraltáru, britskej enklávy na území Španielska, či dohodu s Cyprom týkajúcu sa štatútu britských vojenských základní na Cypre.Premiérka v prejave zopakuje, že neakceptuje žiadnu konečnú dohodu, ktorá vytvorí colnú hranicu v Írskom mori. Londýn i Brusel sa chcú vyhnúť zavedeniu kontrol na budúcej vonkajšej hranici Európskej únie medzi jej členskou krajinou Írskom a Severným Írskom, keďže sa obávajú obnovenia napätia v tejto britskej provincii, doteraz sa však nedohodli na spôsobe, ako tak urobiť.Podľa Mayovej je záväzok jej vlády vyhnúť sa tzv. tvrdej hranici medzi Írskom a Severným Írskom súčasťou zákona o odchode Británie z EÚ, ale požiadavka EÚ, aby Severné Írsko ostalo súčasťou colnej únie a jednotného trhu, by "rozbilo integritu Spojeného kráľovstva".povie Mayová v prejave.S blížiacim sa termínom brexitu, ktorým je 29. marec 2019, rastie tlak na Mayovú z mnohých smerov. Podľa Telegraphu absolvovala cez víkend dve telefonické konferencie s členmi svojho kabinetu, aby získala väčšiu podporu pre ďalšie kroky.Počas víkendu sa v médiách tiež objavili špekulácie, že Mayovej bezprostredne hrozí odvolanie z čela Konzervatívnej strany. Na základe pravidiel Konzervatívnej strany sa musia konať voľby nového straníckeho lídra, ak vyjadrenie nedôvery tomu súčasnému podporí 15 percent konzervatívnych poslancov, čo by bolo momentálne 48. Takúto požiadavku už formou listu údajne vyslovilo 46 poslancov.