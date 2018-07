T. Mayová: Trump mi povedal, aby som žalovala EÚ

Americký prezident Donald Trump a britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump poradil britskej premiérke Therese Mayovej, aby v súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ zažalovala Európsku úniu. Povedala to v nedeľňajšom rozhovore pre spravodajskú televíziu BBC.Americký prezident na spoločnej tlačovej konferencii po piatkových rokovaniach s Mayovou vo vidieckom sídle britských premiérov v anglickom Chequers povedal, že jej dal návrh, ktorý sa jej však zdal príliš "brutálny". Na otázku BBC, čo Trump premiérke poradil, Mayová odpovedala:Britská vláda zverejnila vo štvrtok podrobný plán brexitu, ktorý predložila parlamentu. Ešte pred jeho zverejnením odstúpili zo svojich funkcií britský minister pre brexit David Davis a po ňom i šéf diplomacie Boris Johnson, ktorí Mayovej plán pokladajú za príliš "mäkký" a v rozpore s tým, za čo Briti v roku 2016 v referende o vystúpení z EÚ hlasovali. Mayovej plán odchodu z EÚ predpokladá úzke prepojenie Británie s Úniou v oblasti obchodovania s tovarmi, avšak nie so službami.V podobnom duchu sa v rozhovore pre denník The Sun vyjadril aj Trump, ktorý povedal, že uskutočnenie "Mayovej brexitu" môže znamenať aj neuzavretie obchodnej dohody medzi USA a Britániou. O niekoľko hodín neskôr však už tvrdil, že obchodná dohoda medzi oboma krajinami je "absolútne možná".Popredný zástanca tvrdého brexitu konzervatívny poslanec Jacob Rees-Mogg označil Mayovej plán za "zlú dohodu" pre Britániu, na základe ktorej bude povinná dodržiavať zákony EÚ, avšak nebude mať nijaké slovo pri ich vzniku.