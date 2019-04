T. Petříček: EÚ požaduje dialóg v Líbyi aj vo Venezuele

Tomáš Petříček, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel/Luxemburg 8. apríla (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ so znepokojením sledujú najnovší vývoj v Líbyi a zhoršovanie situácie vo Venezuele. EÚ v oboch prípadoch vyzýva na zmierenie, dialóg a prípravu volieb. Uviedol to v pondelok šéf českej diplomacie Tomáš Petříček v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu.Krajiny EÚ podľa Petříčka odsudzujú najnovšie násilnosti medzi vojenskými frakciami v Líbyi. Únia naďalej trvá na tom, že strany líbyjského konfliktu sa musia usilovať o nenásilné riešenie sporov, politickú transformáciu a usporiadanie volieb podľa medzinárodných štandardov.Na otázku, či nová vlna násilia neohrozí súčasnú podporu EÚ pre líbyjskú pobrežnú stráž a či to nepovedie k novej migračnej vlne smerom do Európy, Petříček priznal, že tieto obavy sú namieste.povedal minister. Únia sa podľa neho spolieha na to, že v polovici apríla sa v rámci pripravovanej konferencie o Líbyi podarí obe strany konfliktu posadiť za rokovací stôl.Ministerské diskusie sa týkali aj situácie vo Venezuele vrátane možných ďalších sankcií voči režimu prezidenta Nicolása Madura. Túto tému bude podľa neho potrebné ďalej rozvinúť, lebo EÚ odsudzuje najnovšie kroky Madurovho režimu, ako napríklad odobratie poslaneckej imunity opozičnému lídrovi Juanovi Guaidóovi, ktorý bol legitímne zvolený do Národného zhromaždenia.Petříček pripomenul, že EÚ sa v prvom rade snaží pomôcť trpiacim Venezuelčanom, ktorí nemajú prístup k potravinám, liekom a pitnej vode. V druhom rade tlačí na pokračovanie dialógu, ktorý by viedol k novým prezidentským voľbám, a až v treťom rade chce vyvíjať tlak na Madurov režim v podobe sprísnenia sankcií.EÚ nevníma prítomnosť ruských vojakov na území Venezuely ako prvok, ktorý by riešil tamojšiu situáciu mierovou cestou, dodal český minister.