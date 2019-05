T. Valášek: Na Slovensku je politicky atraktívne kopnúť si do EÚ

Na snímke stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri NATO v Bruseli Tomáš Valášek. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 5. mája (TASR) - V Európskom parlamente (EP) môže byť po voľbách viac extrémistov a zároveň bude viac roztrieštený vzhľadom na rozloženie politických síl, myslí si riaditeľ inštitútu Carnegie Europe Tomáš Valášek. K slovu sa preto podľa neho môžu dostať aj menšie strany. Valášek tiež vysvetlil, že populisti na Slovensku aktuálne využívajú fakt, že reputácia a kompetentnosť EÚ utrpela krízami. Kritikou EÚ si tak získavajú voličov.Valášek očakáva, že v budúcom europarlamente bude viac extrémistov vzhľadom na to, že voliči týchto strán sú motivovanejší zúčastniť sa volieb.upozornil.Na Slovensku je podľa neho veľmi málo ľudí, ktorí majú ideologicky jasno v tom, že EÚ nechcú a je pre nich zdrojom zla. Populistickí politici, ktorí sa vyjadrujú voči Únii kriticky, podľa Valášeka využívajú fakt, že projekt EÚ momentálne nie je 'v trende'pripomenul Valášek s tým, že u Slovákov stále vníma prirodzenú túžbu byť súčasťou väčšieho zoskupenia, a tým aj pozitívne cítenie voči EÚ.Termín extrémista sa používa na Slovensku príliš voľne, pričom sa zlieva s pojmom euroskeptik, myslí si Valášek. "vysvetlil s tým, že extrémisti sú naprieč Európou v rôznych politických farbách.Valášek poukázal aj na to, že Európsky parlament bude po nadchádzajúcich voľbách roztrieštený. Dve hlavné zoskupenia, pravicové a ľavicové, už nebudú mať podľa neho tak veľký mandát.doplnil odborník.Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Výsledky hlasovania budú známe po uzavretí volebných miestností v poslednom štáte, a to v Taliansku v nedeľu (26. 5.) o 23.00 h. Eurovoľby sa na Slovensku konajú štvrtýkrát. Účasť na posledných bola len 13,05 percenta oprávnených voličov, teda najmenšia zo všetkých krajín EÚ.