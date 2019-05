Ta-lien I-fang zaplatil triumf v Šenzene krvou Mareka Hamšíka

Marek Hamšík, archívna snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Šenzen 19. mája (TASR) - Futbalisti čínskeho klubu Ta-lien I-fang v základnej zostave s Marekom Hamšíkom triumfovali v nedeľnom zápase 10. kola najvyššej súťaže na pôde Šenzenu 2:1. Slovenský stredopoliar hral až do zranenia v 77. minúte v súboji, ktorý hostia otočili aj oslabení o vylúčeného hráča.Druhé víťazstvo Ta-lien I-fang v sezóne bolo krvavo vykúpené, keďže Hamšík utrpel zranenie tváre. Hoci hostia začali aktívne, do vedenia sa dostali domáci. "povedal 31-ročný reprezentant SR pre svoj oficiálny web.Český rozhodca Ardeleánu síce najprv nariadil kop od bránky, no po vzhliadnutí videa nariadil pre hostí penaltu, ktorú Carrasco využil a vyrovnal. V závere hostia po rýchlom protiútoku zaznamenali aj víťazný gól a v tabuľke im patrí 11. miesto s 10 bodmi.dodal Hamšík.