Tabakový gigant PMI sa mení od základov: urýchľuje odchod od cigariet a znižuje dopady svojho podnikania

28.4.2025 (SITA.sk) -Integrovaná správa každoročne hodnotí pokrok v transformácii spoločnosti, no tento raz je aj odrazom vývoja za poslednú dekádu. Vlani totiž ubehlo presne desať rokov od komerčného štartu prvej generácie nových bezdymových produktov, ktoré majú postupne úplne nahradiť klasické horiace cigarety. Za tento čas sa dostupnosť nových výrobkov rozšírila na 95 krajín sveta a počet dospelých užívateľov ku koncu roka 2024 dosiahol 38,6 milióna."Naše úspechy ma napĺňajú hlbokým optimizmom ohľadom pokroku nášho podnikania. Vďaka odhodlanému úsiliu našich zamestnancov sme nielen udržali našu dynamiku, ale ju aj zrýchlili, a dosiahli sme niektoré ciele, ktoré sa ešte pred niekoľkými rokmi zdali príliš ambiciózne na dosiahnutie," hovorí výkonný riaditeľ PMI Jacek Olczak.Postupujúca transformácia spoločnosti sa premieta aj do štruktúry jej príjmov. Ešte pred desiatimi rokmi pochádzali takmer všetky príjmy PMI z predaja cigariet. Na konci vlaňajška však už podiel nových výrobkov na čistých príjmoch dosiahol 38,7 %, pričom do roku 2030 by sa mal zvýšiť na dve tretiny.Čísla pritom ukazujú, že PMI nejde len o rozširovanie portfólia, ale aj o serióznu vedeckú a technologickú základňu. Od roku 2008 investovala spoločnosť do napĺňania svojej bezdymovej misie už 14 miliárd dolárov, pričom na vývoji nových produktov sa podieľa viac ako 1500 vedcov, inžinierov, a špecialistov z najrôznejších oblastí, vrátane chémie, toxikológie, biológie a medicíny."Transformácia našej spoločnosti nie je len o výmene jedného produktu za iný. Znamená to zmeniť celý hodnotový reťazec a spôsob, akým pôsobíme v spoločnosti. Vyžaduje si to úplnú premenu nášho podnikateľského modelu a hodnotovej ponuky," hovorí André Calantzopoulos, predseda predstavenstva PMI.Spoločnosť výrazne pokročila aj v environmentálnych a sociálnych cieľoch. Len v uplynulom roku sa jej podarilo zvýšiť podiel uhlíkovo neutrálnych výrobných závodov na 61 %, pričom pred rokom to bolo 43 %. Vlani tiež dosiahla 100-percentné pokrytie nákupov papiera a lepenky bez rizika odlesňovania. Aktívne bojuje aj proti znečisťovaniu – už 92 % objemu klasických cigariet je predávaných v krajinách so zavedenými programami proti znečisťovaniu ohorkami.Udržateľnosť je však pre PMI témou aj v prípade nových výrobkov. Počet opravených alebo repasovaných elektronických zariadení sa jej podarilo zvýšiť na 867-tisíc – čo je výrazný posun oproti 320-tisícom v roku 2023.Zodpovedný prístup k podnikaniu má aj svoj sociálny rozmer, ktorý je citeľný nielen smerom do vnútra spoločnosti, ale i navonok, vo vzťahu k miestnym komunitám. PMI dôsledne uplatňuje vysoké štandardy ochrany ľudských práv v súlade s dohovormi Organizácie Spojených národov (OSN) a Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Ich dodržiavanie vyžaduje aj od dodávateľských subjektov a to aj v najrizikovejších krajinách s najnižšími príjmami. Spoločnosti sa tak podarilo úplne eliminovať výskyt detskej práce medzi zmluvnými farmármi, jej podiel sa drží na hranici 0,01 %. Zároveň až 99 % spolupracujúcich farmárov má zabezpečený príjem na úrovni životného minima."Mnohým sa môže zdať, že slová ako 'tabak' a 'udržateľnosť' nejdú dokopy, no práve tento zdanlivý rozpor robí náš príbeh takým pútavým. Udržateľnosť je pre nás príležitosťou transformovať naše odvetvie zvnútra a dokázať, že pozitívna zmena môže vyjsť aj z neočakávaných miest," hovorí Jennifer Motles, riaditeľka pre udržateľnosť PMI.je verejne dostupná na:???? www.pmi.com/integratedreport2024 Integrovaná správa spoločnosti PMI za rok 2024 bola vypracovaná v súlade s medzinárodnými štandardmi Globálnej iniciatívy pre podávanie správ (GRI), iniciatívy UN Global Compact (UNGC), UN Sustainable Development Goals a nadácie IFRS - vrátane použitia štandardov SASB a rámca integrovaného výkazníctva.Informačný servis