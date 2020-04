Tablety a dobrovoľnícke autá Moje Galaxy od Samsungu umožnia seniorom spojenie s ich blízkymi aj počas karantény

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.4.2020 (Webnoviny.sk) -Rozvoz tabletov seniorom zaistia dobrovoľníci v dvoch autách Moje Galaxy, ktoré tiež poskytne Samsung. Využije tak ich kapacity v čase, keď je servis Moje Galaxy kvôli celoštátnej karanténe obmedzený. Zamestnanci Samsungu sa taktiež prihlásili ako dobrovoľníci do iniciatívy Nezabúdame na vás (pomoc.postbellum.sk). To vzniklo 25. marca 2020 a pomáha pamätníkom-seniorom. Poskytuje im pomoc prostredníctvom telefonického rozhovoru, ale aj bezkontaktnú pomoc vo forme nákupov, dovozu liekov, venčenia psa, a pod. Na bezplatnú infolinku 0800 22 11 80 môže zavolať ktokoľvek, kto potrebuje pomoc, či porozprávať sa o aktuálnej situácii, odporúčaniach štátu, ale aj o bežných veciach a o ich životných príbehoch. A práve do rozvážania potrebných vecí sa tiež zapojí Samsung so svojimi autami Moje Galaxy."Buďme v týchto dňoch zodpovední k sebe, k svojim blízkym, ale aj k ľuďom okolo seba. Všetci vieme, že najohrozenejšou skupinou sú starí ľudia. Mnohí z nich majú obavy vychádzať. Nedovoľme, aby trpeli. Teraz je to na nás," prosí podporovateľov Sandra Polovková, riaditeľka Post Bellum, ktorá nezištnú pomoc zo strany Samsungu veľmi víta.Pamätníci budú mať k dispozícii celkovo 45 tabletov, pričom Samsung pomôže aj s online rýchlokurzom ich ovládania. Pripravuje jednoduché video návody, ktoré im vysvetlia, ako s nimi pracovať. Seniori budú potrebovať len pripojenie do internetu, prípadne pre videoprenos využijú mobilné dáta, ktoré im zaistí Post Bellum."Sme radi, že môžeme pomôcť dobrej veci a stať sa sprostredkovateľom tak dôležitej činnosti, ako je sociálny kontakt," hovorí Zuzana Mravík Zelenická, Corporate Citizenship Manager spoločnosti Samsung Electronics, ktorá má projekt na starosti. A dodáva: "Lokálne dlhodobo podporujeme prevažne vzdelávanie mladých ľudí. V čase pandémie sú však najohrozenejšou skupinu seniori. Preto sme sa rozhodli spolupracovať s neziskovou organizáciou Post Bellum. Pomocou našich dobrovoľníkov a darovaných tabletov pomáhame seniorom zostať v kontakte s ich blízkymi a okolitým svetom. Do budúcnosti by sme s nimi mohli vymyslieť aj projekt digitálneho vzdelávania seniorov a pracovať na ňom."Informačný servis