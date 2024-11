Tabu nazývané mužská neplodnosť. Ako proti nej bojovať?

Hormonálny stav je kľúčový aj pre mužov

Panvové dno ako alfa omega

Pätina mužov trpí stratou sexuálnej túžby

Problémy s plodnosťou u žien už nie sú také tabu ako kedysi. Situácia u mužov je však iná, pretože nemajú prístup k informáciám, ktoré by im mohli pomôcť. Aj keď existujú univerzálne rady o zdravom životnom štýle, podľa ktorých je dôležitá vyvážená strava v kombinácii s cvičením a relaxáciou, mužom chýbajú ďalšie zdroje. Patria sem napríklad praktické tipy, ktoré môžu zvýšiť šance na počatie neinvazívne – napríklad posilnením panvového dna, hormonálnou jogou alebo zdravým sexuálnym libidom.Rovnako ako u žien, aj muži musia venovať pozornosť svojmu hormonálnemu stavu. Problémy s počatím môžu byť spôsobené práve poruchou hladiny hormónov. S tým môže pomôcť napríklad hormonálna joga pre mužov. Ide o komplexný súbor cvičení zameraných na hormonálne zdravie mužov, ktoré je možné pohodlne praktizovať doma. Na to nie je potrebné žiadne vybavenie, dôležitá je pravidelnosť cvičenia, ktoré trvá asi 40 minút.Okrem toho je možné hormonálne hladiny korigovať aj lekársky. "Ak sa potvrdia znížené hladiny hormónov subcerebrálnej žľazy, môže to byť dôvod, prečo sa znižuje funkcia semenníkov. Následne odporúčame hormonálnu liečbu injekčným perom, ktorá môže viesť k zlepšeniu tvorby spermií, zlepšeniu parametrov spermiogramu, a tým zvýšiť šance páru na prirodzené otehotnenie alebo zvýšiť šance na metódy asistovanej reprodukcie," vysvetľuje IVF špecialista. "Naopak, zvýšené hladiny hormónov subcerebrálnej žľazy potvrdzujú, že chyba nie je v kontrole semenníkov, ale v samotných semenníkoch. Ak je tkanivo semenníkov poškodené napríklad chorobným procesom, hormonálna liečba nepomôže," dodáva lekár.Panvové dno sa skladá zo svalových štruktúr, ktoré držia brušné a pohlavné orgány na mieste. Môže sa posilniť Kegelovými cvičeniami, ktoré sú známe svojím pozitívnym účinkom na ženy po pôrode, v prípade inkontinencie alebo sexuálnych problémov. Nový výskum však potvrdzuje, že ich praktizovaním je možné zmierniť aj erektilnú dysfunkciu a zlepšiť túžbu po sexe u mužov. "Pre mužov je zvyčajne najťažšie objaviť svoje panvové dno. Na tento účel používame rôzne prístupy fantázie, sedenie na zvinutom uteráku alebo joga bloku, aby sme si identifikovali tieto hlboko zakorenené svaly. Úspešne využívame aj tzv. biofeedback, resp. metódu spätnej väzby, pri ktorej pacient vlastnými prstami kontroluje, či aktivuje správne svaly," vysvetľuje fyzioterapeutkas tým, že akonáhle muži začnú vnímať a ovládať panvové dno, môžu ho začať cvičiť. Neznamená to len posilnenie, ale aj tréning jeho uvoľnenia, pretože panvové dno musí byť vždy funkčné a pružné, teda ani slabé ani preťažené.Posilnené panvové dno u mužov navyše podporuje správnu erekciu a odďaľuje predčasnú ejakuláciu. "Pevné svaly poskytujú semenníkom väčšiu svalovú podporu, zlepšuje sa intenzita orgazmu a celkový zážitok zo sexu. Cvičené panvové dno je lepšie perfundované, čo má za následok vyššiu citlivosť penisu a predĺženie času erekcie. To zlepšuje sexuálnu výdrž u mužov," hovoríktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.Znížené libido a plodnosť postihujú čoraz viac českých mužov. Podľa nedávneho prieskumu e-shopu Ruzovyslon.cz s agentúrou Behavio trpí stratou sexuálnej túžby až 18 % českých mužov. Okrem hormonálnej kondície a zdravého životného štýlu je libido možné podporiť rôznymi relaxačnými technikami, ako aj komunikáciou a kontaktom. Podľa odborníkov je dôležité otvorene komunikovať s partnerom o sexuálnych potrebách a túžbach. Páry by nemali zabúdať na fyzický kontakt. Dotýkanie sa a objímanie uvoľňuje "hormóny šťastia", ako je oxytocín. "Na stimuláciu libida je vhodná aj erotická kozmetika – napríklad rôzne masážne sviečky, afrodiziakálne masážne oleje, telové a bozkávateľné oleje s feromónmi, šumivé bomby s feromónmi do kúpeľa. Ďalším spôsobom, ako zvýšiť sexuálnu žiadostivosť, je vyskúšať afrodiziaká. Medzi prírodné patrí čokoláda, ryby, orechy, kakao, ustrice, avokádo alebo cesnak. Pre ešte silnejšiu sexuálnu túžbu sú vhodné najmä španielske mušky alebo rôzne afrodiziakálne parfumy s prírodnými feromónmi," vysvetľuje Lucie Slováčková.