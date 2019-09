Tachyum získal bývalého poradcu kancelárky Merkelovej

Sledujte spoločnosť Tachyum

20.9.2019 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Tachyum dnes oznámila, že Dr. Kurt Lauk sa stal novým členom jej poradného výboru. Dr. Lauk bol členom správnych rád vo viacerých podnikoch vrátane spoločností Daimler a Audi a takisto poslancom Európskeho parlamentu. 15 rokov bol predsedom nemeckej Hospodárskej rady (Wirtschaftsrat) a zároveň poradcom Angely Merkelovej. Je zakladateľom, prezidentom a majiteľom rodinnej spoločnosti Globe CP GmbH, ktorá pôsobí od roku 2000.Dr. Lauk do poradného výboru spoločnosti Tachyum prináša cenné znalosti európskych hospodárskych odvetví, výrobcov a dodávateľov, ako aj rozsiahle know-how a skúsenosti týkajúce sa medzinárodných stratégií pri uvádzaní technologických inovácií na trh.Okrem toho má bohaté skúsenosti s obchodovaním v Európe, najmä z pozície člena správnej rady a riaditeľa celosvetovej divízie komerčných vozidiel spoločnosti Daimler Chrysler (1996 – 1999), ako aj zástupcu výkonného riaditeľa a finančného riaditeľa spoločnosti Audi AG (1989 – 1992).Dr. Lauk momentálne pôsobí ako nezávislý riaditeľ v dozorných radách spoločností Magna Inc (Toronto) a Fortemedia (Cupertino). Ázijská globálna investičná banka Nomura ho v júli 2018 vymenovala za predsedu poradného výboru pre Nemecko a Rakúsko. Od roku 2000 je členom dozornej rady Medzinárodného inštitútu strategických štúdií v Londýne (IISS). V minulosti zastával pozíciu generálneho riaditeľa v Zinser Textil Machinery GmbH a v rokoch 1978 až 1984 pôsobil ako viceprezident/poradca/partner v Boston Consulting Group a finančný riaditeľ a kontrolór v spoločnosti VEBA AG (dnes E.ON SE).Dr. Lauk má diplom z Univerzity Ľudovíta Maximiliána v Mníchove, je držiteľom titulu MBA `77 z ekonomickej fakulty Stanfordskej univerzity a doktorátu z politických vied z Univerzity v Kiele. Jeho rozsiahle a rozmanité skúsenosti zahŕňajú aj mandát poslanca v Európskom parlamente (2004 – 2009), kde zároveň pôsobil ako člen Výboru pre hospodárske a menové záležitosti a zastupujúci člen Výboru pre zahraničné veci a bezpečnosť."Spoločnosť Tachyum je poctená, že jej poradný výbor obohatil medzinárodne uznávaný odborník v oblasti obchodu a technológií kalibru Dr. Lauka," uviedol Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum. "Osobne sa teším, že budem s Kurtom priamo spolupracovať a že sa budem môcť spoľahnúť na jeho rady, najmä pokiaľ ide o obchodné stratégie v rámci EÚ a o to, ako môže spoločnosť Tachyum podporiť technologickú suverenitu EÚ.""Slovensko dnes vyrába najväčší počet automobilov na jedného obyvateľa na svete. Teším sa na spoluprácu so spoločnosťou Tachyum a dúfam, že Dr. Laukovi sa podarí identifikovať príležitosti na nasadenie procesorov Prodigy v rámci priemyslu 4.0 a automobilového sektora," povedal Adrian Vyčítal, ktorý zastupuje hlavného investora spoločnosti Tachyum. "Veríme, že spoločnosť Tachyum zohrá významnú úlohu pri vytváraní inovatívneho ekosystému, ktorý je kľúčovým faktorom v transformácii slovenskej ekonomiky z výrobnej na znalostnú," dodal.Spoločnosť Tachyum pokračuje v dizajne vlajkového produktu s krycím názvom Prodigy – ide o prvý univerzálny procesor na svete. Tento vysokovýkonný procesor s ultranízkou spotrebou ponúka špičkový výkon pre dátové centrá, umelú inteligenciu a vysokovýkonné počítače. Po prechode telekomunikačných sietí na 5G budú procesory Prodigy poháňať technológiu umelej inteligencie v dátových centrách nainštalovaných na telefónnych vysielačoch, ktorá bude podporovať autonómne systémy a inteligentné zariadenia v rámci internetu vecí. Spoločnosť Tachyum budúci rok plánuje vyrobiť sériu 7-nm procesorov a masová produkcia sa začne v roku 2021.Univerzálny procesorový čip Prodigy od spoločnosti Tachyum je doposiaľ najmenší a najrýchlejší 64-jadrový procesor určený na všeobecné použitie, pričom spotrebuje 10-krát menej energie a jeho cena je 3-krát nižšia. Prodigy priamo umožní výrobu 32-tenzorového exaflopového superpočítača a strojov výkonnejších ako ľudský mozog ešte do roku 2021, čo je oveľa skôr, ako sa v rámci tohto odvetvia očakávalo. Prodigy znižuje celkové ročné náklady na vlastníctvo dátových centier o tri štvrtiny vďaka prevratnej procesorovej architektúre a inteligentnému kompilátoru, vďaka ktorým sa mnohé súčasti hardvéru v bežných procesoroch stanú zbytočnými. Menej tranzistorov a menej (kratších) drôtikov vďaka menšiemu a jednoduchšiemu jadru znamená, že Prodigy ponúkne oveľa vyššiu rýchlosť a energetickú efektívnosť.Názov spoločnosti sa skladá z gréckej predpony tachy, ktorá znamená rýchlosť, a prípony -um, ktorá naznačuje, že ide o prvok (napr. lítium). Tachyum teda znamená prvok rýchlosti. Spoločnosť Tachyum sa z utajeného režimu vynorila v roku 2017 s cieľom dodávať prevratné inteligentné produkty na spracúvanie informácií. Zakladatelia spoločnosti majú bohaté skúsenosti s riešením problémov týkajúcich sa fyzikálnych vlastností polovodičov a s dodávaním transformačných produktov na globálne trhy. Ako hlavný investor ich podporuje IPM Growth, platforma rizikového kapitálu pôsobiaca v strednej a východnej Európe. Viac informácií je k dispozícii na stránke: http://tachyum.com