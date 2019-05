Taiwan bude v reakcii na hrozbu Číny vyrábať vlastné ponorky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Tchaj-pej 9. mája (TASR) - Vláda Taiwanu vo štvrtok oficiálne začala výstavbu lodenice na výrobu ponoriek. Snaží sa takýmto spôsobom čeliť rastúcej hrozbe Číny, píše agentúra AP.Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen, ktorá sa zúčastnila na slávnostnom otvorení výstavby lodenice v prístavnom meste Kao-siung, vyhlásila, že ponorky sú efektívnym nástrojom, ako zabrániť prípadnému protivníkovi v námornej blokáde tohto ostrovného štátu.uviedla prezidentka s poukazom na vojenskú doktrínu, podľa ktorej môže malá krajina účinne odporovať väčšiemu oponentovi za pomoci špecifickej stratégie a taktík.Čína, ktorá si Taiwan nárokuje ako svoje územie, intenzívne investuje do rozvoja svojej flotily. Tá zahŕňa okrem iného aj 75 ponoriek vrátane najnovšej generácie plavidiel vlastnej výroby.Hoci má Taiwan k dispozícii len štyri staré ponorky, tlak Číny znemožňuje Tchaj-peju nákup tohto typu plavidiel zo zahraničia.Cchaj Jing-wen v tejto súvislosti uviedla, že jedinou možnosťou pre Taiwan, ako získať ponorky, je "Podľa predbežných plánov by v lodenici malo byť do roku 2025 vybudovaných osem dieselových ponoriek.Čína a Taiwan sa rozdelili počas občianskej vojny v roku 1949. Čína považuje tento ostrov za súčasť svojho územia, nad ktorým v prípade potreby môže prevziať kontrolu prostredníctvom sily.Taiwan sám seba pokladá za zvrchovaný štát, ktorý má vlastný politický systém, menu a súdnictvo. Oficiálne však nikdy nezávislosť od Číny nevyhlásil.