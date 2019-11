Taiwan môže byť cenným partnerom v globálnej reakcii na zmenu klímy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2019 (Webnoviny.sk) - Minister Chang Tzi-chinSpráva o ochrane životného prostrediaExecutive Yuan, R.O.C. (Taiwan)November 2019Koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére zaznamenané na observatóriu Mauna Loa na Havaji dosiahli v máji 2019 historické maximum, 415 ppm (častíc na milión).Svetová meteorologická organizácia tiež zverejnila údaje, z ktorých vyplýva, že jún 2019 bol najteplejším mesiacom v histórii, čím prelomil rekordy od Nového Dillí až po Severný pól. Tak ako povedala svetu prezidentka Hilda Heine z Marshallových ostrovov, ktoré sú spojencom Taiwanu, nemá význam sa hádať alebo diskutovať o tom, či sa klimatické zmeny prejavia, pretože tie sa dejú už teraz.Taiwan sa ako člen globálneho priestoru usiluje bojovať proti zmene klímy a chrániť Zem. Hráme nevyhnutne dôležitú úlohu pri odovzdávaní trvalo udržateľného prostredia budúcim generáciám.V dôsledku súčasnej medzinárodnej politickej situácie bolo Taiwanu zakázané zúčastniť sa na konferencii strán, ktorá sa konala v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC).Napriek tomu pokračujeme v hľadaní prostriedkov, ktoré prispievajú medzinárodnému spoločenstvu. Schválili sme zákon o znižovaní a správe skleníkových plynov, stanovili sme dlhodobé ciele pre zníženie emisií skleníkových plynov na Taiwane a formulovali sme národné akčné usmernenia o zmene klímy ako aj akčný plán na zníženie skleníkových plynov. Vypracovali sme tiež akčný plán na zníženie emisií skleníkových plynov, ktorý sa týka energetického, výrobného, ​​dopravného, ​​bytového a komerčného rozvoja Taiwanu ako aj poľnohospodárstva a životného prostredia. Okrem jasne načrtnutého plánu znižovania emisií uhlíka v jednotlivých štátoch, kľúčové body tohto plánu zahŕňajú podporu premeny energie; pomoc výrobcom stať sa čistými, nízkouhlíkovými podnikmi; rozvoj ekologickej dopravy a rozšírenie používania nízkouhlíkových vozidiel; modernizáciu energeticky úsporných konštrukčných noriem pre exteriéry nových budov; pomoc chovateľským podnikom pri recyklácii bioplynu a posilnenie recyklácie metánu zo skládok odpadu a priemyselnej odpadovej vody. Schválenie implementačného plánu kontroly skleníkových plynov, ktorý navrhli miestne vlády, navyše ukazuje ako Taiwan reaguje na zmenu klímy kolektívne, od centrálnej úrovne až po miestnu.Naša vláda zaznamenala v posledných rokoch výrazný pokrok v rozvoji taiwanského sektora obnoviteľnej energie, aktívne uskutočňovala politiky zamerané na zníženie výroby energie z uhlia, na zvýšenie využívania zemného plynu a na podporu ekologického rozvoja. Očakávame, že do roku 2025 bude prebiehať výroba slnečnej a veternej energie v objeme 20 GW a 6,9 GW ročne, pričom v rámci nášho Progresívneho Programu rozvoja infraštruktúry a podobných iniciatív zavádzame aj mnohé politiky a kroky zamerané na úsporu energie. Medzitým sa náš Akčný plán pre Ekologické Financie zameriava na oblasti, akými sú financie, investície, získavanie finančných prostriedkov a podpora talentov, pričom podporuje rozvoj odvetvia ekologickej energie prostredníctvom finančných stimulov. Pokiaľ ide o technologický výskum a vývoj, ekologická technologická politika Taiwanu zahŕňa vývoj energie, skladovanie energie, úsporu energie a integráciu systémov, čerpanie z perspektívnych materiálov, trvalo udržateľné technológie, pokročilé úspory energie, inteligentné systémy a podobné oblasti s cieľom prepojiť priemysel s výsledkami akademického výskumu. Od uvedenia satelitu FormoSat-3 v roku 2006 nahromadil Taiwan vyše 10 miliónov položiek meteorologických údajov, ktoré bezplatne poskytol odborníkom a akademickým pracovníkom na celom svete na použitie pri ich vedeckom výskume. Údaje zozbierané po tohtoročnom uvedení satelitu FormoSat-7 ďalej zlepšia presnosť predpovedania závažných poveternostných udalostí, čo výrazne prispieva ku globálnej predpovedi počasia a opatreniam v oblasti zmeny klímy.Taiwan tiež zlúčil príslušné ústredné vládne agentúry s cieľom vypracovať národný akčný plán na prispôsobenie sa zmene klímy a vybudovať odolný systém, ktorý reaguje na osem aspektov zmeny klímy: katastrofy, základná infraštruktúra, vodné zdroje, bezpečnosť domov, pobrežia, energetika a priemysel, poľnohospodárstvo a zdravie. V oblasti zdravotnej starostlivosti kladieme osobitný dôraz na lekársku hygienu a prevenciu epidémií, znižovanie katastrof a kapacitu na záchranu pri mimoriadnych udalostiach a katastrofách, zabezpečujeme národné zdravie a uprednostňujeme ochranu našich najzraniteľnejších občanov. Pokiaľ ide o ochranu, zachováme naše poľnohospodárske výrobné zdroje a biodiverzitu, posilníme mechanizmy monitorovania a včasného varovania, posilníme systémy na záchranu a poistenie prírodných katastrof a integrujeme technológie určené na zvýšenie odolnosti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, rybného hospodárstva a priemyslu pre chov zvierat. Prevádzkujeme a riadime aj prírodné rezervácie, zavádzame dlhodobé ekologické monitorovacie systémy a posilňujeme ochranu a náležité využívanie národných druhov a súvisiaceho genetického materiálu. Toto všetko je zamerané na zaistenie bezpečnosti potravín a zavedenie udržateľných poľnohospodárskych postupov, ktoré sú prispôsobené klimatickým rizikám.Podľa výkonnej tajomníčky Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) Patricie Espinosovej sa v rokoch 1997 až 2016 na celom svete vyskytlo viac ako 10 000 mimoriadnych poveternostných udalostí, ktoré viedli k stratám mnohých životov a k ničeniu domov. Keďže svet ďalej bojuje s krízami spôsobenými zmenami klímy, tento globálny problém si vyžaduje globálne riešenie. To znamená, že každý človek ako člen našej globálnej komunity sa musí pripojiť a hľadať riešenie.Je nespravodlivé, aby bol Taiwan vylúčený z medzinárodných organizácií na základe politického predsudku. Naše vylúčenie je v rozpore s podstatou súvisiacich dohovorov o klíme, ktoré naliehajú na všetky národy, aby spolupracovali v boji proti globálnym zmenám klímy a prehliada tak koncepciu spravodlivosti v oblasti klímy zdôrazňovanú v Parížskej dohode, ako aj význam výzvy všetkých krajín, ktoré musia prijať opatrenia v oblasti zmeny klímy. Toto porušenie Charty OSN poškodzuje celý svet.Taiwan je zodpovedným a úprimným priateľom medzinárodného spoločenstva a je pripravený prispieť. Boli by sme radi, keby sme sa mohli podeliť o svoje skúsenosti so správnym riadením životného prostredia, prevenciou katastrof a systémami včasného varovania, aktualizáciou energeticky účinných technológií a high-tech inováciami a ich aplikáciami. Usilujeme sa o to, aby bol svet lepším miestom a veríme, že Taiwan môže byť cenným partnerom v globálnej reakcii na zmenu klímy.