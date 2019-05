Taiwan uzákonil manželstvá homosexuálov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tchaj-pej 17. mája (TASR) - Taiwan sa stal prvou ázijskou krajinou, ktorá uzákonila manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Legalizáciu takýto sobášov v piatok odsúhlasil taiwanský parlament, informuje spravodajská stanica BBC.Taiwanský ústavný súd v máji 2017 rozhodol, že osoby rovnakého pohlavia majú právo uzavrieť manželstvo. Parlamentu zároveň nariadil, aby novelizoval občiansky zákonník a do dvoch rokov, konkrétne do 24. mája 2019, prijal príslušné nové zákony umožňujúce takéto manželstvá.Poslanci diskutovali o troch rôznych návrhoch zákonov a napokon schválili ten najpokrokovejší. Pred parlamentom v centre hlavného mesta Tchaj-pej sa zhromaždili tisíce aktivistov bojujúcich za práva LGBT komunity, ktorí čakali na výsledok hlasovania.Schválený zákon prisudzuje homosexuálnym párom po sobáši plnohodnotné manželské práva (rovnaké ako platia pre heterosexuálov), a to aj oblastiach, ako sú dane, poistenie či starostlivosť o deti, približuje agentúra AP. Homosexuálne páry budú môcť svoje zväzky registrovať od 24. mája.Taiwanský parlament legislatívu odsúhlasil práve v deň, na ktorý vo svete pripadá Medzinárodný deň proti homofóbii a transfóbii, pripomenula agentúra DPA.Zlepšovanie postavenia homosexuálnych párov sa na Taiwane začalo už v 90. rokoch minulého storočia. Túto agendu vtedy priniesla Demokratická pokroková strana, ktorá je v súčasnosti vládnou stranou. Tá chce Taiwan prezentovať ako krajinu s otvorenou spoločnosťou, približuje AP.