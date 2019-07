Taiwan zvažuje politický azyl pre hongkonských demonštrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tchaj-pej 19. júla (TASR) - Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen vyhlásila, že jej administratíva bude zvažovať udelenie azylu hongkonským demonštrantom na základe humanitárnych záujmov. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.Prezidentka to povedala vo štvrtok počas štátnej návštevy Svätej Lucie, ktorá je jej poslednou zastávkou na ceste po karibských spojeneckých krajinách Taiwanu.Išlo o reakciu na správy o tom, že niektorí hongkonskí demonštranti, ktorí 1. júla vtrhli do budovy miestneho parlamentu, chcú požiadať na Taiwane o azyl.Taiwanská Rada pre vzťahy s pevninskou Čínou (MAC) odmietla potvrdiť, že ju kontaktovali demonštranti hľadajúci politický azyl, uviedla taiwanská tlačová agentúra CNA.MAC oznámila, že ak Taiwan dostane od obyvateľov Hongkongu žiadosti o politický azyl, príslušné vládne úrady sa budú prípadmi zaoberať v súlade so zákonom založeným na princípe ochrany ľudských práv.V Hongkongu, poloautonómnom čínskom meste, pretrváva napätie medzi protestujúcimi a úradmi od konca marca, keď vypukli demonštráciie proti návrhu kontroverznej extradičnej legislatívy, na ktorých sa zúčastňujú milióny obyvateľov.Cchaj Jing-wen vyzvala hongkonskú vládu, aby riešila požiadavky demonštrantov.Prezidentka predtým odsúdila plány čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga uplatniť voči Taiwanu rovnakú politiku", akú Peking aplikuje v Hongkongu. Cchaj to označila za hrozbu pre "tohto samosprávneho ostrova.Taiwan má svoju vlastnú vládu od roku 1949, keď tam utiekli čínski nacionalisti po tom, ako prehrali v občianskej vojne s komunistami. Peking však považuje Taiwan za súčasť Čínskej ľudovej republiky. Samotný Taiwan sa oficiálne nazýva Čínska republika.