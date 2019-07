Taiwanská prezidentka má v blížiacich sa voľbách nového súpera

Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tchaj-pej 15. júla (TASR) - Taiwanská hlavná opozičná strana si v pondelok vybrala za svojho kandidáta do budúcoročných prezidentských volieb všeobecne obľúbeného starostu mesta Kao-siung, Chan Kuo-jüa, ktorý vyzve do súboja súčasnú prezidentku Cchaj Jing-wen. Informovala o tom agentúra DPA.V prezidentských primárkach pročínskej opozičnej Nacionalistickej strany (Kuomintang) dostal Chan Kuo-jü zelenú po tom, ako porazil štyroch ďalších straníckych súperov vrátane najbohatšieho Taiwančana, zakladateľa spoločnosti Foxconn Terryho Goua (Kuo Tchaj-minga).Chan Kuo-jü má podporu verejnosti na úrovni 44,8 percenta hlasov, kým Terry Gou dostal 27,7 percenta hlasov, vyplýva z prieskumu verejnej mienky uskutočneného minulý týždeň.Predseda Kuomintangu Wu Tun-i vyzval na jednotu vo vnútri strany so zámerom zabezpečiť si víťazstvo v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať spolu s parlamentnými voľbami 11. januára 2020.Cchaj Jing-wen (62) zvíťazila v júnových primárkach svojej vládnucej Demokratickej pokrokovej strany (DPP), pričom porazila bývalého premiéra Laj Čching-teho (59).Súčasná taiwanská prezidentka vystupuje proti snahám o zbližovanie s komunistickou Čínou, ktorá si na Taiwan dlhodobo robí územné nároky. V budúcoročných voľbách sa bude Cchaj uchádzať o druhý štvorročný mandát.Čína a Taiwan sa rozdelili počas občianskej vojny v roku 1949. Pevninská Čína považuje tento ostrov za súčasť svojho územia, nad ktorým - ako tvrdí - môže prevziať kontrolu aj prostredníctvom sily. Taiwan, ktorý používa oficiálny názov Čínska republika, sa pokladá za zvrchovaný štát, čo však uznáva len približne 16 krajín sveta.