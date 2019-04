Tajani: Britská účasť na eurovoľbách nesmie vyústiť do posmechu EP

Antonio Tajani, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 10. apríla (TASR) - Účasť Spojeného kráľovstva na májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) je kľúčová. Uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová v súvislosti s mimoriadnym summitom EÚ o brexite, ktorý sa v stredu podvečer začal v Bruseli a ktorý má dať odpoveď na otázku, či EÚ povolí ďalší odklad brexitu, respektíve na aký dlhý čas a za akých podmienok.povedala kancelárka. Pred novinármi zdôraznila, že týmto spôsobom by bolo zaručené fungovanie inštitúcií EÚ.Rovnakým spôsobom zareagoval aj luxemburský premiér Xavier Bettel, ktorý tiež zopakoval dôležitosť účasti Británie na eurovoľbách.opísal situáciu, ktorá by nastala ak Británia neopustí EÚ do termínu eurovolieb (23.-26. máj).Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, ktorý tradičnerokovania premiérov a prezidentov EÚ, počas tlačovej konferencie zdôraznil, že akýkoľvek ďalší odklad dátumu brexituS odkazom na májové eurovoľby odkázal Britom, že účasť vo voľbách do europarlamentu nemôžu vnímať akoalebo si robiť posmech z tejto európskej inštitúcie.spresnil Tajani.Tlačová agentúra AFP v stredu informovala, že viacerí britskí probrexitoví a protieurópsky zameraní poslanci sa v prípade ich účasti - a úspechu - v eurovoľbách chystajúa chcú brániť realizácii niektorých politík EÚ.Tajani varoval, že treba predísť tomu, aby budúci britskí europoslanci mohli spôsobiť nejaké škody EP, čo podľa neho znamená, že britská strana musí poskytnúť záruky. Neposkytol však detaily o tom ako by takéto záruky mohli vyzerať.odkázal Tajani do Londýna.(spravodajca TASR Jaromír Novak)