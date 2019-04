Tajani: Ochrana práv občanov EÚ je hlavným bodom mimoriadneho summitu

Antonio Tajani, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 10. apríla (TASR) - Ochrana práv občanov EÚ žijúcich v Británii a britských občanov žijúcich vo zvyšných členských štátoch je najdôležitejším bodom stredajšieho mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli, povedal predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani.Ďalšími bodmi stretnutia lídrov EÚ má byť situácia v Líbyi, obchodná politika Spojených štátov a kampaň pred voľbami do EP.povedal Tajani. Bez mieru v Líbyi podľa jeho slov nie je možné dosiahnuť stabilitu v severnej Afrike ani nájsť riešenia v súvislosti s nelegálnou migráciou a ďalším rastom Afriky prostredníctvom investícií.povedal Tajani na margo vzťahov so Spojenými štátmi a dodal, že čínska obchodná politika je spoločným problémom Spojených štátov aj Európy. Pripomenul, že Washington zavádza taktiež opatrenia voči dovozu tovaru z EÚ.Hlavy vlád a štátov 27 členských krajín by mali popoludní v Bruseli rozhodnúť o tom, či poskytnú britskej vláde druhý odklad odchodu z EÚ a ak áno, za akých podmienok. To záleží aj od toho, aké záruky svojim partnerom predloží britská premiérka Theresa Mayová.