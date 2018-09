Tajfún Mangkhut si vyžiadal prvé obete, milióny ľudí sú bez elektriny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 15. septembra (TASR) - Najmenej štyria ľudia zahynuli v sobotu pri zosuvoch pôdy a záplavách, ktoré na severe Filipín spôsobil tajfún Mangkhut. Viac než štyri milióny ľudí ostali bez dodávok elektriny, informovala o odvolaním sa na miestne úrady agentúra DPA.Počet obetí sapovedal riaditeľ filipínskej rady pre znižovanie rizika prírodných pohrôm Ricardo Jalad. Poukázal na to, že správy o škodách prichádzajú len pomaly z oblastí, do ktorých sa podarí dostať záchranným tímom.O život prišli dvaja baníci, ktorí pomáhali pri záchranných operáciách po jednom z dvoch zosuvov pôdy v meste Itogon v provincii Benguet, 200 kilometrov severne od Manily. Na tomto mieste zahynulo aj 13-ročné dieťa, uviedol starosta mesta Victorio Palandan.V metropolitnej oblasti Manily vytiahli z rozvodnenej rieky Marikina telo tínedžerky, oznámila polícia.Supertajfún Mangkhut zasiahol severovýchodné pobrežie Filipín v noci na sobotu miestneho času. Jeho centrum prešlo nad pevninu v meste Baggao v provincii Cagayan na severe ostrova Luzon, takmer 400 kilometrov severne od Manily.Do oblasti priniesol podľa svedkov oslepujúci dážď a silný vietor, ktorý strhával strechy z domov, vyvracal stromy a ničil elektrické vedenie. Pri prechode cez severnú časť ostrova Luzon sa priemerná rýchlosť vetra počas dňa znížila na 170 kilometrov za hodinu (km/h) s nárazmi do 260 km/h, vyplýva z údajov filipínskeho meteorologického úradu.Najsilnejší tajfún, aký tento rok ostrovnú krajinu juhovýchodnej Ázie postihol, sa presúval rýchlosťou asi 25 km/h smerom na severozápad, k južnej Číne alebo Hongkongu. Územie Filipín by mal opustiť do sobotňajšieho večera miestneho času. Meteorologický úrad varoval, že hrozby v súvislosti s tajfúnom aj následne pretrvajú v podobe záplav, vysokého prílivu a zosuvov pôdy.Zo zasiahnutého regiónu muselo z domovov odísť vyše 105.000 obyvateľov, najmä v pobrežných oblastiach. Bez elektriny sa ocitlo sedem provincií s viac ako 4,4 milióna obyvateľov. Mangkhut spôsobil tiež 42 zosuvov pôdy v regióne Cordillera, kam patrí aj spomínaný Benguet.Tajfún narušil i dopravu. Zrušených bolo najmenej 182 vnútroštátnych a medzinárodných letov, pričom takmer 5000 ľudí uviazlo pre zákaz námornej dopravy v rôznych prístavných mestách. Pre dopravu uzavreli v dôsledku rôznych prekážok aj najmenej 28 ciest a mostov, uviedol oblastný riaditeľ civilnej ochrany Ruben Carandang.Filipíny zasiahne ročne v priemere 20 tropických cyklón, ktoré spôsobujú povodne, zosuvy pôdy a nehody. Zatiaľ najsilnejší tajfún, Haiyan, bol v tejto krajine zaznamenaný v novembri 2013, keď prišlo o život vyše 6300 ľudí a viac než štyri milióny museli opustiť svoje príbytky.