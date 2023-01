Tajné dokumenty našli aj v Bidenovom dome, ale v porovnaní so situáciu Trumpa sú značné rozdiely

Penn Biden Center

Obvinenie proti Trumpovi

12.1.2023 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok priznal, že v jeho dome vo Wilmingtone v štáte Delaware našli dokumenty označené ako tajné. Jeden takýto dokument bol v jeho knižnici a ďalšie v garáži.Nález dokumentov potvrdil novinárom v Bielom dome pár dní po tom, čo jeho právnici oznámili, že v jeho súkromnej kancelárii našli vlani na jeseň niekoľko tajných dokumentov z čias, keď bol viceprezidentom.Biden novinárom povedal, že plne spolupracuje s vyšetrovaním ministerstva spravodlivosti, ktoré sa zameriava na to ako boli utajené informácie a vládne záznamy uchovávané.Kedy dokumenty našli prezident nepovedal, vysvetlil len, že právnici dokončili kontrolu možných úložísk dokumentov v stredu v noci. Prvé utajené dokumenty, ktoré už odovzdali Národnému archívu, našli 2. novembra vo washingtonskej kancelárii Penn Biden Center.Odhalenie, že Biden potenciálne zrejme zle zaobchádzal s utajenými či prezidentskými dokumentmi, bude pre neho politicky problematické. Keď vyšlo najavo, že jeho predchodca Donald Trump mal stovky takýchto dokumentov v jeho súkromnom klube na Floride, vyjadril sa, že je to od neho nezodpovedné.Popredný republikánsky predstaviteľ v spravodajskom výbore Snemovne reprezentantov Mike Turner už vyzval, aby spravodajské agentúry vykonali posudok o škodách, a požaduje v tejto veci brífingy s ministrom spravodlivosti a šéfkou spravodajských služieb.Tiež by to mohlo skomplikovať rozhodovanie ministerstva spravodlivosti, či vzniesť obvinenie proti Trumpovi.Agentúra AP pripomína, že medzi Trumpovou a Bidenovou situáciu však existujú značné rozdiely vrátane závažnosti. Americký zákon zaväzuje ľudí vo federálnych úradoch, aby všetky oficiálne a tajné materiály odovzdali, keď sa skončí ich služba.