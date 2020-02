Tajné kontroly v prevádzkach: Pivovarníci chcú v podnikoch dokonalé pivo

Uspejú len tí najlepší

Dostanú novú šancu

Uvariť dobré pivo dnes už nestačí

14.2.2020 (Webnoviny.sk) -Stará pivárska pravda vraví, že sládok pivo varí a výčapník ho robí. Slováci v súčasnosti nechcú už iba dokonalé jedlo, ale čoraz častejšie hľadajú aj bezchybný pivný zážitok. Tieto požiadavky im zabezpečí nový spôsob certifikácie podnikov a reštaurácií - Hviezda sládkov. Na splnenie náročných kritérií musí starostlivosť o pivo a jeho čapovanie dosiahnuť najvyššiu úroveň vo všetkých smeroch. Ide o ocenenie práce tých najlepších, ktoré je zároveň garanciou pre zákazníkov.Certifikát platí len jeden rok a na Slovensku sa ním môže pýšiť len 45 podnikov a reštaurácií. Tie, ktoré ho získali, prešli úspešne v minulom roku dvoma kolami. V prvom sa sledovali technické parametre, ako správne skladovanie piva, kvalita sanitácie pivných ciest, či čistota. Pre podniky bolo však prekvapením druhé kolo. Odborníci totiž tajnými návštevami skontrolovali kvalitu čapovania, výslednú chuť a vzhľad piva. "Pri hodnotení podnikov sme nič nenechali na náhodu, naši experti starostlivo preverovali 30 parametrov. Certifikát Hviezda sládkov je jedinou relevantnou certifikáciou kvality čapovaného piva na trhu. Vytvorili sme jedinečnú značku, ktorá bude navigovať zákazníkov do podnikov, kde nájdu špičkovo ošetrené a načapované pivo s garanciou pivovaru," vysvetľujeV roku 2020 prebehne nové hodnotenie podnikov, a to nielen tých, ktoré už certifikát získali, ale aj ďalších, ktoré oň budú mať záujem. Ocenenie môže získať každý podnik, ktorý čapuje niektorú zo značiek Plzeňského Prazdroja a dodržiava najvyššie štandardy starostlivosti o pivo a jeho čapovanie. Ak neuspeje, Prazdroj sa ho bude snažiť ďalej podporovať na mieru ušitým rozvojovým plánom zlepšenia kvality, aby získal titulu v ďalšom roku. Spoločnosť očakáva, že počet certifikovaných reštaurácií môže rásť až trojnásobne.Hviezda sládkov je zároveň ocenením aj pre výčapníkov, ktorí dávajú pivu tú najlepšiu starostlivosť. "Vieme, že uvariť dobré pivo dnes už nestačí. Vzťah sládka a výčapníka musí byť v súhre, pričom jeden podporuje druhého a ich spoločným cieľom je dokonalý pivný zážitok. Preto investujeme aj do rozvoja ich zručností viacerými programami, napríklad školením prevádzok, školou čapovania či odporúčaniami ohľadom sanitácie. Rovnako dbáme aj na vylepšenie vzhľadu samotnej prevádzky a zabezpečenie technických inovácií v podnikoch. Pivo je kultúrny nápoj, chceme, aby ho ľudia pili v tej najlepšej kvalite a vychutnali si skutočne dokonalý pivný zážitok," hodnotíCertifikované podniky a reštaurácie s podrobnou mapou a navigáciou sú k dispozícii na stránke hviezdasladkov.sk . Každý ocenený podnik získal tiež plaketu, ktorú si môže umiestniť vo svojom interiéri.Inzercia