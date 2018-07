Tajné služby USA: KĽDR vyrába nové medzikontinentálne rakety

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Washington 31. júla (TASR) - Americké tajné služby predpokladajú, že Severná Kórea pracuje na výrobe nových balistických striel schopných dosiahnuť územie USA. Napísal to v pondelok denník Washington Post s odvolaním sa na zdroje z prostredia spravodajských služieb.Podľa nich sa výroba nových rakiet uskutočňuje v továrni v blízkosti severokórejského hlavného mesta Pchjongjang, kde boli vyprodukované prvé medzikontinentálne balistické rakety KĽDR.Nové dôkazy, vrátane satelitných snímok z posledných týždňov, naznačujú, že KĽDR pracuje na výrobe najmenej jednej alebo možno dvoch medzikontinentálnych balistických rakiet na kvapalné palivo Hwasong-15, o ktorých Pchjongjang tvrdí, že sú schopné zasiahnuť americkú pevninu.Tieto zistenia neznamenajú, že Severná Kórea rozširuje svoje jadrové kapacity, no ukazujú, že práce na výrobe zdokonalených zbraní trvajú aj niekoľko týždňov po tom, ako americký prezident Donald Trump na Twitteri napísal, že Pchjongjang už nepredstavuje, uvádza Washington Post.Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo minulý týždeň na pôde Senátu potvrdil správy, že severokórejské továrnektorý sa používa pri výrobe jadrových zbraní. Odmietol však povedať, či Pchjongjang vyrába nové rakety.Na júnovom summite s Trumpom v Singapure severokórejský vodca Kim Čong-un vyslovil vágny prísľub, že bude pracovať naKórejského polostrova. Podľa niektorých amerických vládnych predstaviteľov a súkromných analytikov pokračujúce vojenské aktivity Severnej Kórey nie sú prekvapivé, keďže Kim Čong-un verejne nesľúbil, že odstaví množstvo jadrových a raketových zariadení roztrúsených po celej krajine.Severokórejčania, povedal Ken Gause, expert na KĽDR z neziskovej organizácie Centrum pre námorné analýzy (CNA). Zásadami severokórejského režimu sú jeho prežitie a zachovanie si moci.tvrdí Gause.Niektorí nezávislí analytici sa domnievajú, že Trumpova vláda si nesprávne vysvetľuje Kimove slová o eventuálnej denuklearizácii ako sľub okamžitého vzdania sa jadrového arzenálu a demontáže zbrojárskych závodov.konštatoval Jeffrey Lewis z americkej mimovládnej organizácie James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS).