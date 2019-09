TAJNÝ PREVOZ: Legendárneho Schumachera hospitalizovali v Paríži

Michael Schumacher, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 10. septembra (TASR) - Sedemnásobného majstra sveta F1 Michaela Schumachera hospitalizovali v pondelok v nemocnici v Paríži. Informoval o tom denník Le Parisien, podľa ktorého sa legendárny nemecký jazdec nachádza na oddelení kardiovaskulárnej chirurgie u profesora Philippa Menaschého, ktorý je priekopník bunkovej terapie pri liečbe ochorení srdca.Schumacher sa neobjavil na verejnosti od decembra 2013, keď mal vo Francúzskych Alpách nehodu na lyžiach, pri ktorej utrpel vážne poranenie hlavy. Rodina od tej chvíle nepodáva o jeho zdravotnom stave prakticky žiadne informácie.Podľa Le Parisien 50-ročného Schumachera v pondelok tajne previezli do Paríža. Na oddelení dostáva do tela infúzie kmeňových buniek, ktoré majú protizápalový účinok. V nemocnici by mal zotrvať dva dni.