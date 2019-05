Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny podal demisiu

Oleksandr Turčynov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 18. mája (TASR) - Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny (RNBOU) Oleksandr Turčynov podal v piatok demisiu, informovala agentúra Ukrinform.uviedol Turčynov vo svojom rezignačnom liste.Zároveň v ňom zdôraznil, že "vzhľadom na prebiehajúcu ozbrojenú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine som pripravený ďalej brániť krajinu priamo v rámci vojenskej služby, v akejkoľvek vojenskej jednotke alebo vojenskej štruktúre".Ako informovala agentúra UNIAN, ukrajinský prezident Petro Porošenko vymenoval Turčynova do funkcie v decembri 2014. Turčynov sa ujal úradu v januári 2015.Turčynov opakovane varoval, že Rusko sa pripravuje na vojnu v Európe. V apríli - na 12. Kyjevskom bezpečnostnom fóre - vyhlásil, že "Rusko nielenže investuje miliardy do rozvoja vojenskej infraštruktúry, ale pripravuje sa na rozsiahle vojenské operácie, rozsiahlu kontinentálnu vojnu v Európe. A samozrejme, naša krajina je prvým predmostím, ktoré sa pokúsi dobyť".spresnil Turčynov.Podľa jeho slov Ruská federácia pripravuje štyri divízie a päť brigád výsadkových síl, päť brigád a pluk námorných síl na postup v rámci vojenských operácií na Ukrajine. Taktiež spomenul, že v ruskom Južnom vojenskom okruhu začala Moskva formovať šesť rezervných, tzv. kozáckych divízií.Turčynov pred rokom na Kyjevskom bezpečnostnom fóre varoval, že Rusko nasadilo na Krym, ktorý v roku 2014 anektovalo, vyše 30.000 vojakov (okrem iného 22. armádny zbor spolu s ďalšími jednotkami Čiernomorskej flotily a divízie vzdušných síl), ako aj moderné raketové systémy vrátane systému protivzdušnej obrany S-400.Pri hraniciach s Ukrajinou Rusi podľa vtedajšieho vyjadrenia Turčynova rozmiestnili štyri raketové brigády vyzbrojené balistickými raketami Iskander. Ako poznamenal, je to dôkaz, že Rusko odstúpilo od rusko-americkej Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF).konštatoval pred rokom tajomník RNBOU.K ruským jednotkám rozmiestneným pri ukrajinských hraniciach, ktoré sú podľa neho pripravené na rozsiahlu kontinentálnu vojnu, vtedy poznamenal:Turčynov dodal, že tieto jednotky by mali podporu 4. a 6. armády ruských vzdušných síl.