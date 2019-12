TAKÉTO ČÍSLO NEDVÍHAJTE: Polícia varuje pred číslom z Gruzínska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 3. decembra (TASR) – Polícia SR varuje pred neznámym číslom, ktoré kontaktuje obyvateľov krajiny z Gruzínska. Podľa polície, ktorá o tom informovala na sociálnej sieti, číslo kontaktovalo viacerých ľudí počas pondelka (2. 12.) a utorka."Naše rady sú vždy rovnaké. Nikdy takéto čísla nedvíhajte, nikdy im nevolajte naspäť. Ak vám v zahraničí žije rodina, tak jej čísla určite máte uložené," poznamenala polícia. Ako doplnila, ak sa s ľuďmi bude chcieť niekto spojiť zo zahraničia, poslal by SMS, ak nebudete dvíhať.Polícia upozorňuje, že v prípade podvodných čísiel hrozí, že sa ľuďom zvýši faktúra za telefonovanie o vysokú sumu. "Ide o sieť premyslených, zahraničných podvodníkov, ktorí sú takmer nepostihnuteľní," poznamenala polícia."Preto ich hovory ignorujte. Skoro už každý telefón umožňuje blokáciu čísel, preto tak urobte," tvrdí polícia. Zároveň uviedla, že o týchto číslach by mali upovedomiť operátora. "Ak ani to nepomôže a budú vás čísla neustále otravovať, choďte na políciu," uzavrela polícia.