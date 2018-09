TAKÉTO SÚ NÁVRHY: Okres Bratislava bude mať nové EČV, vyberú ho ľudia

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 21. septembra (TASR) - Verejnosť bude mať znovu príležitosť vyjadriť svoj názor a formou ankety vybrať novú skratku pre Bratislavský okres spomedzi štyroch návrhov BD, BE, BI alebo BT. Prvá časť ankety sa začala v piatok na oficiálnej stránke Policajného zboru (PZ) na sociálnej sieti. TASR o tom informoval hovorca Prezídia PZ SR Michal Slivka.Výber novej skratky bude mať tri kolá. V prvom - od piatka do polnoci 8. októbra - pôjde o výber medzi BD a BE. V druhom kole, ktoré bude od 8. októbra do polnoci 22. októbra, sa bude vyberať medzi BI a BT. Od 1. novembra do polnoci 22. novembra bude finále medzi vybranými semifinalistami.podotkol Slivka. Verejnosť bude informovaná o výsledkoch prvého semifinále a o začiatku ďalšieho kola 8. októbra.Súčasná skratka BL sa pre označenie okresu Bratislava aj v minulosti vybrala na základe medializácie a následnej ankety.