Takmer 100 % ľudí, ktorí si chcú kúpiť ojazdené auto, ho najprv hľadá online

Poradie najčastejšie vyhľadávaných značiek áut na aaaauto.sk:



Poradie najčastejšie vyhľadávaných modelov áut na aaaauto.sk:





1.

Škoda

6.

Hyundai



1.

Škoda Octavia

6.

VW Passat





2.

BMW

7.

Kia



2.

Škoda Fabia

7.

Kia Sportage





3.

Mercedes Benz

8.

Toyota



3.

Škoda superb

8.

Huyndai Tuscon





4.

Audi

9.

Ford



4.

VW Golf

9.

Suzuki Vitara





5.

Volkswagen

10.

Volvo



5.

Dacia Duster

10.

VW Tiguan







27.3.2023 (SITA.sk) -Správanie spotrebiteľov v oblasti áut sa rýchlo mení, a to najmä za posledné tri roky, kedy najprv celý svet ochromila vlna pandémie a teraz už rok bojujeme s následkami vojny na Ukrajine. Zákazníci sa vo všeobecnosti naučili častejšie nakupovať na internete, preto tiež čoraz viac z nich uprednostňuje najprv automobil hľadať na webe a všetko si preveriť online, než sa idú na vybrané auto pozrieť osobne. V prípade ojazdených vozidiel je tento trend ešte viditeľnejší. V dôsledku toho majú potom predajcovia často len jednu šancu, ako upútať a udržať pozornosť ľudí, a to tým, že ich prinútia k návšteve showroomu."Trh s ojazdenými vozidlami sa stáva stále viac organizovaným, pretože predajcovia využívajú moderné technológie na zatraktívnenie svojej ponuky. Najmä technicky zdatní zákazníci vo veku 25 až 40 rokov požadujú služby, ako sú komplexná transakcia na jednom mieste, doručenie až k domu, odporúčanie na základe spôsobu jazdy a životného štýlu zákazníka či digitálna testovacia jazda. Úspech na tomto trhu vyžaduje, aby predajca vytvoril personalizované riešenie pre klientov vo všetkých fázach nákupného procesu, vrátane vyhľadávania a nájdenia vhodnej ponuky, prehliadky vozidla, skúšobných jázd, výmeny starého vozidla, vyjednávania o cene, platby a konečného dodania vozidla. Dealeri, ktorí chcú vzbudiť dôveru a presvedčiť zákazníka, vytvárajú hybridný model, ktorého súčasťou je online prostredie, ale zároveň aj ponuka v kamenných pobočkách," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO a Mototechna.Podľa údajov AAA AUTO navštívilo len vo februári 2023 ich online platformu, ktorá obsahuje približne dvanásť tisíc ponúk preverených ojazdených áut, takmer 1,3 milióna zákazníkov. To predstavuje nárast o 58 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022. Až 59 % ľudí hľadalo vozidlá s benzínovými motormi. "Slováci sa snažia vysporiadať s rastúcimi cenami vo všetkých segmentoch, preto tomu prispôsobili aj vyhľadávanie úspornejších alternatív automobilov. Najčastejšie hľadajú benzínové hatchbacky s päťstupňovou manuálnou prevodovkou," doplnila Karolína Topolová. Naftové autá hľadá o 28 % menej ľudí ako vlani vo februári, ale stále ide o takmer tretinu všetkých vyhľadávaní. V prípade dieselov potom zákazníci najviac hľadajú kombíky so šesťstupňovým manuálom. Najväčší nárast záujmu bol zaznamenaný u hybridných áut, potom o SUV s automatickou prevodovkou.