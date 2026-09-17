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17. septembra 2026
Takmer 100 rokov ukrývala bankovky, známky aj odkaz. V Žiari nad Hronom vystavili obsah časovej schránky z roku 1924
Do depozitu hvezdárne sa schránka dostala po jej vzniku v roku 1973 a nachádza sa tam dodnes.
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V Pohronskom osvetovom stredisku (POS) v Žiari nad Hronom môže verejnosť aktuálne obdivovať obsah časovej schránky, ktorá bola objavená pri prestavbe bývalej vodárenskej veže na astronomickú pozorovateľňu v druhej polovici 60. rokov 20. storočia. Tento nález, ktorý doteraz ležal v depozite Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, je prvýkrát sprístupnený verejnosti v rámci fotografickej výstavy Budujeme Žiar.
Ako priblížil riaditeľ hvezdárne Tomáš Dobrovodský, časová schránka z roku 1924 obsahovala dobové bankovky, pamätný list a hárček s vtedajšími poštovými známkami. Za jej objavením stojí astronomický klub, ktorý v polovici 20. storočia v Žiari nad Hronom fungoval. V roku 1967 dostal tento klub do užívania nevyužívanú vodárenskú vežu, ktorú si postupne prerobil na svoje účely. Schránku objavili práve pri jej rekonštrukcii.
Do depozitu hvezdárne sa schránka dostala po jej vzniku v roku 1973 a nachádza sa tam dodnes. Jej obsah sa aktuálne rozhodli zverejniť na výstave, ktorá približuje rozvoj popularizácie astronómie v meste. Okrem toho si podľa Dobrovodského v septembri tohto roka pripomínajú 30. výročie od otvorenia novej budovy planetária, v ktorej sídli inštitúcia dodnes.
Astronomická pozorovateľňa v bývalej vodárenskej veži tak nie je od 90. rokov minulého storočia využívaná. Nedávno ju do svojho vlastníctva získalo mesto Žiar nad Hronom, ktoré by tu chcelo zriadiť expozíciu či kaviareň. „My by sme boli veľmi radi, keby bola táto budova využívaná ako múzeum a keby tam bola nejakým spôsobom priblížená história popularizácie astronómie,“ podotkol riaditeľ.
Výstava Budujeme Žiar vznikla pri príležitosti osláv 780. výročia udelenia mestských práv mestu. Približuje budovateľské obdobie po druhej svetovej vojne a zachytáva zásadné premeny, ktorými mesto v tomto období prešlo. Mapuje vznik a rozvoj závodu, premenu Svätého Kríža na Žiar nad Hronom, vznik okresu Žiar a postupné formovanie podoby mesta.
Odborný zamestnanec POS v Žiari nad Hronom Miroslav Hric uviedol, že výstava vychádza zo zachovaných fotografií a dokumentov, ktoré približujú nielen významné stavebné a spoločenské zmeny, ale aj každodenný život v meste v období jeho výrazného rozvoja. Návštevníci si ju môžu prezrieť do konca októbra vo výstavných priestoroch POS.
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