Takmer 20 % ľudí aspoň raz týždenne nakupuje rastlinné alternatívy živočíšnych výrobkov. Najčastejšie ich jedia na raňajky alebo desiatu, najmä generácia Z

Chuť je dôležitá pre generáciu Z, zdravotné výhody pre starších ľudí

Raňajkuj podľa chuti

3.5.2024 (SITA.sk) -15,8 % respondentov vo veku 18 až 26 rokov konzumuje rastlinné produkty dokonca častejšie ako raz týždenne. Táto veková skupina tak robí najmä kvôli zdravotným výhodám (44,7 %), chuti (29,8 %) a pozitívnemu vplyvu na planétu (24,5 %). S pribúdajúcim vekom je zdravotný aspekt ešte výraznejší - vo veku 45 až 65 rokov je hlavným dôvodom konzumácie rastlinných alternatív pre viac ako polovicu respondentov prieskumu (58,6 %).Príležitostiam, pri ktorých spotrebitelia konzumujú rastlinné nápoje, dominujú dva momenty dňa - raňajky (53,9 %) a desiata (28,3 %). Respondenti najčastejšie používajú rastlinné nápoje pri varení alebo pečení (43,9 %), ale generácia Z si ich často pridáva aj do kávy (35,1 %) alebo ich pije samostatne (21,3 %).Hana Ďurajková, brand manažérka značky Alpro, potvrdzuje výsledky prieskumu: "Keď zvažujeme, aké inovácie výrobkov prinesieme našim zákazníkom, chuť je pre nás kľúčová, pretože práve tá je základným predpokladom úspechu v kategórii rastlinných alternatív. Tiež sa zameriavame na raňajky ako na kľúčový moment dňa, ktorý je dôležitý pre zdravý a vyvážený štart."Značka Alpro nedávno nadviazala spoluprácu s populárnym spevákom a športovcom Benom Cristovaom s cieľom vzdelávať ľudí o zdravom životnom štýle. Ben Cristovao, ktorý je vegánom už mnoho rokov, dodáva: "Chcel by som inšpirovať čo najviac ľudí, aby sa zamysleli nad tým, čo jedia. Som vegán - ale nemám problém robiť aktívne náročný bojový šport a veľa energie nechávam aj na koncertoch. Budem rád, ak si na mňa ľudia spomenú pri raňajkách. To, aké prvé jedlo dňa si vyberú, ovplyvňuje ich energiu, zdravie a planétu."Informačný servis