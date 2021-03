Takmer 40 percent mladých Slovákov nemá problém poslať citlivé údaje osobám, ktoré pozná

citlivé

14.3.2021 (Webnoviny.sk) - Takmer 40 percent mladých ľudí nemá problém poslaťu sebe osobám, ktoré pozná. Viac ako dve percentá pošlú svoje údaje komukoľvek, kto ich o to požiada. Vyplýva to z prieskumu Online vreckári firmy Gamo a psychologickej poradne pre mladých Poskytla ho Jarmila Ševčíková z mediálnej agentúry Time is communication. Do prieskumu sa zapojilo 2 541 respondentov. Išlo najmä o 13 až 18-ročných ľudí, ženy tvorili 77,1 percenta. Zber dát sa uskutočnil v novembri 2020.Dôverné informácie, akými sú adresa, číslo občianskeho či platobná karta, nemá problém poslať komukoľvek 2,2 percenta opýtaných. Spomedzi respondentov 38,5 percenta nepovažuje za problém poslaťosobám, ktoré pozná. IT expert Ľubomír Kopáček podotkol, že ak sa niečo pošle cez verejné siete, už to viac nie je súkromné.„Vymazanie dát zo zariadenia situáciu nerieši, dáta zostávajú na zariadení uložené až pokiaľ nie sú prepísané inými dátami a forenznými technikami je možná extrakcia a rekonštrukcia vymazaných dát,“ konštatoval.Osobné údaje v profile na sociálnej sieti má viditeľné pre kohokoľvek 15,3 percenta opýtaných mladých ľudí. „Tieto údaje majú v online priestore širokú škálu rizík - zasielanie nevyžiadaných reklamných emailov a správ až po vážne ohrozenia, ako sú krádeže, vydieranie a zneužívanie a šikanovanie,“ upozornil Marek Madro z Ipečka. Le pre kamarátov a ľudí, ktorých poznajú, má otvorený profil 74 percenta respondentov.Z opýtaných pristupuje nekriticky k platbe kartou 9,1 percenta opýtaných. Ako objasnila Ševčíková, títo respondenti kartou platia všade, kde sa dá a neoverujú si bezpečnosť portálu. Týka sa to najmä staršej vekovej skupiny nad 18 rokov. Najviac rizikovými sa javia dievčatá. Programový riaditeľ Ipčko a psychológ Madro to vysvetľuje tým, že hoci títo mladí mali možnosť získať určité skúsenosti, v tejto fáze vývinu dochádza k prudkému nárastu sebavedomia.Podotkol, že to býva spojené s nekritickým hodnotením situácie a preceňovaním sa. Ševčíková upozorňuje aj na riziko falošných eshopov. V nich je platba síce úplne bezpečná, ale objednaný tovar nepríde. Z prieskumu vyplýva aj to, že 14,3 percenta respondentov platí kartou až po tom, čo sa poradí s dospelým a 38,1 percenta využíva kartu iba na portáloch, ktoré sú spoľahlivé.