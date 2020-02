Takmer 60 percent nových áut registrovaných vlani v Európskej únii malo benzínový motor

Viac elektrických áut

Zvýšený dopyt po nafte

16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer 60 percent všetkých nových automobilov registrovaných v Európskej únii v minulom roku malo benzínový motor. Rok predtým to pritom bolo 56,6 %. Dieselové autá tvorili vlani z celkového počtu predaných 30,5 %, kým v roku 2018 to bolo 35,9 %.Podiel elektrických vozidiel dosiahol v uplynulom roku 3 %, čo je medziročne viac o jeden percentuálny bod. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) V poslednom štvrťroku minulého roka pritom aj naďalej klesal dopyt po dieselových automobiloch v Európskej únii, a to na 29,5 % všetkých registrácií nových automobilov. Benzínové vozidlá tvorili 57,3 % trhu a elektricky nabíjateľné 4,4 % z celkového predaja nových automobilov v regióne.Od októbra do decembra minulého roka sa znížil počet vozidiel s naftovým motorom registrovaných v celej Európskej únii o 3,7 % na 1 milión kusov. Napriek tomuto celkovému poklesu začínajú podľa ACEA niektoré trhy vykazovať známky oživenia.Dopyt po nafte sa opäť zvýšil na dvoch z najväčších automobilových trhoch únie, a to vo Francúzsku (7,3 %) a v Nemecku (4,3 %).V rastúcom trende pokračovali benzínové autá. V porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2018 sa ich predaj zvýšil o 11,9 %. Hore išiel vo všetkých 28 krajinách EÚ, pričom najvyšší percentuálny nárast z piatich hlavných trhov zaznamenalo Taliansko (20,9 %).V celej únii stúpol v uvedenom období aj dopyt po vozidlách s alternatívnym pohonom.