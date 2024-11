Takmer 70 percent obetí v rámci šesťmesačného obdobia vo vojne v Pásme Gazy tvoria ženy a deti, uvidela OSN

Porušovanie medzinárodného práva

Deti predstavujú jednu tretinu obetí

9.11.2024 (SITA.sk) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyjadril znepokojenie nad vysokým počtom civilných obetí vo vojne v Pásme Gazy. Ako podľa spravodajského webu BBC uviedla táto inštitúcia, takmer 70 % potvrdených obetí v rámci šesťmesačného obdobia tvoria ženy a deti.Podľa OSN je tento počet prevažne dôsledkom izraelského použitia zbraní so silným účinkom v husto obývaných oblastiach. Niektoré úmrtia však mohli byť dôsledkom chybných rakiet palestínskych povstaleckých skupín.Správa OSN upozornila na „bezprecedentnú" úroveň porušovania medzinárodného práva a vyjadrila znepokojenie z možných vojnových zločinov a ďalších zločinov proti ľudskosti.Izrael opakovane tvrdí, že jeho operácie sa zameriavajú na militantné hnutie Hamas a snaží sa minimalizovať riziko pre civilistov použitím presne mierenej munície.Vo svojom vyhlásení OSN uvádza, že overila detaily smrti 8 119 ľudí v Pásme Gazy od novembra 2023 do apríla 2024. Analýza ukázala, že okolo 44 % z overených obetí boli deti a 26 % ženy, pričom najviac zastúpenou vekovou skupinou medzi mŕtvymi boli deti vo veku od päť do deväť rokov. Asi 80 % obetí bolo zabitých v obytných budovách alebo podobných objektoch.Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy tvrdí, že počas 13-mesačnej vojny prišlo o život viac ako 43 300 ľudí, pričom mnoho tiel môže byť stále pod troskami zničených budov. Podľa ministerstva deti predstavujú jednu tretinu z obetí.