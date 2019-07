Takmer 70 percent Ukrajincov je za vstup do EÚ, vyplýva z prieskumu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 9. júla (TASR) - Celkovo 69 percent Ukrajincov podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie, vyplýva z prieskumu verejnej mienky z dielne Centra pre strategický rozvoj oblastí. Výsledky tlmočil v utorok riaditeľ tejto inštitúcie Andrij Orlov, informovala agentúra Ukrinform.Podľa Orlova sa proti vstupu do EÚ vyjadrilo 13 percent respondentov a 18 percent je nerozhodnutých. Poznamenal, že najvyššia podpora európskej integrácie bola zaznamenaná na západe Ukrajiny, najnižšia na východe - v Donbase.Orlov zároveň konštatoval, že v porovnaní s výsledkami prieskumov verejnej mienky z roku 2012 vzrástol počet Ukrajincov podporujúcich členstvo v EÚ o 27 percent.Výsledky prieskumu podľa Orlova taktiež ukázali, že 63 percent Ukrajincov vo všeobecnosti dôveruje Európskej únii ako partnerovi Ukrajiny, 21 percent jej nedôveruje a 16 percent je nerozhodnutých.Okrem toho z prieskumu vplýva, že bezpečnostné záruky patria medzi kľúčové otázky, ktoré Ukrajinci očakávajú od európskej integrácie.Orlov dodal, že medzi vnútornými prekážkami integrácie Ukrajiny do Európskej únie, na ktoré poukázali respondenti, sú vysoká miera korupcie, problémy v Donbase a neefektívnosť systému štátnej správy.Prieskum sa uskutočnil 14.-30. mája 2019. V 124 obývaných oblastiach Ukrajiny bolo oslovených celkom 2116 respondentov. Štatistická chyba nepresiahla 2,18 percenta.