Takmer 82 % Španielov očakáva ďalšiu krízu pred rokom 2023

Žena si vyberá peniaze z bankomatu španielskej banky Banco Popular v Madride. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk

Madrid 17. novembra (TASR) - Drvivá väčšina Španielov verí, že do roku 2023 dôjde k novej hospodárskej kríze. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu konzultačnej firmy 40dB, ktorý si objednal denník El País.Podľa ankety sa až 81,7 % respondentov domnieva, že španielska ekonomika zaznamená v nasledujúcich piatich rokoch nový pád, pričom štvrtina z nich, presnejšie 23,2 %, je o tom presvedčená, zatiaľ čo 58,5 % to považuje za pravdepodobné.Respondenti sa takmer jednohlasne zhodli na tom, že politické a ekonomické elity nedokázali zaviesť dostatočne efektívne mechanizmy a opatrenia, aby zabránili novej kríze. Celkom 91,8 % opýtaných obhajovalo väčšiu kontrolu finančného sektora a veľkých spoločností.Pri otázke, kto bol podľa nich najzodpovednejší za predchádzajúcu krízu, označili respondenti za hlavných vinníkov banky a politickú elitu. Po nich nasledovali realitná bublina, vláda, centrálna banka Španielska, globálna finančná situácia, takzvaná Trojka (Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond a Európska komisia), veľké podniky, dlhy domácností, Európska únia, globalizácia a prisťahovalectvo, ktoré obsadilo poslednú priečku.Mnohí respondenti kritizovali spôsob, ktorý si zvolilo medzinárodné spoločenstvo ako riešenie minulej krízy. Podľa 43,5 % opýtaných boli úsporné opatrenia kontraproduktívne a predĺžili krízu. Až 67,2 % si myslí, že nariadenia Trojky iba prehĺbili pád ekonomiky.Anketa ďalej odhalila, že Španieli chcú, aby boli prijaté politické kroky na zníženie sociálnych rozdielov a nerovností, ktoré sa počas krízy prehĺbili. Celkom 65,3 % respondentov uviedlo, že medzi sociálnymi triedami v krajine by mala existovať menšia nerovnosť, aj keď by to znamenalo vyššie dane.Až 71,4 % opýtaných uviedlo, že Španielsko by malo maťMladší respondenti však tento názor nemali až v takej miere, podporilo ho len 59 % z nich.Prieskum sa uskutočnil 30. októbra a 7. novembra a zúčastnilo sa na ňom 2000 respondentov. Odpovedali na 21 otázok o vplyve hospodárskej krízy, ktorá sa v Španielsku začala v roku 2008 a oficiálne sa skončila v roku 2014.Na otázku, či si myslia, že Španielsko už krízu prekonalo, iba 0,8 % respondentov uviedlo, že došlo k úplnému oživeniu, zatiaľ čo 13,5 % skonštatovalo, že kríza sa už síce skončila, ale nie všetky ukazovatele sa zlepšili. Väčšina, konkrétne 53,4 %, sa domnieva, že Španielsko stále zápasí s krízou, aj keď sa niektoré ukazovatele zlepšili. A 31 % z nich vyhlásilo, že Španielsko krízu v žiadnom prípade neprekonalo.