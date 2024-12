Takmer 88 percent Slovákov verí, že každý sa môže dostať do situácie nesplácania záväzkov

Vonkajšie príčiny pre nesplácanie

Neúspešní ľudia s nesplácanými dlhmi

21.12.2024 (SITA.sk) - Drvivá väčšina Slovákov, konkrétne takmer 88 %, si myslí, že každý sa môže dostať do situácie, keď nedokáže splácať svoje záväzky. Ako ďalej vyplýva z prieskumu spoločnosti Kruk Česká a Slovenská republika , no 72 % opýtaných zastáva názor, že problémom je nedostatočná finančná gramotnosť dlžníkov.Oproti minulému roku sú Slováci k dlžníkom s nesplácanými záväzkami o niečo zhovievavejší. Slováci pripisujú neschopnosť splácať záväzky najmä vonkajším príčinám, ako je choroba alebo strata zamestnania.„Aj tak sa 6 z 10 opýtaných respondentov domnieva, že dlžníci so záväzkami po splatnosti sa snažia vyhnúť zodpovednosti za svoje dlhy,“ uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Kruk Jaroslava Palendalová . Podozrievavých účastníkov prieskumu pritom medziročne pribudlo.Takmer 43 % respondentov sa takisto domnieva, že ľudia s nesplácanými dlhmi sú v živote neúspešní a 35 % Slovákov ich považuje za nedôveryhodných.„Vnímanie dlžníkov, ktorí nesplácajú svoje záväzky, sa zvlášť nelíši medzi ženami a mužmi. Azda len v tom, že muži sú k dlžníkom celkovo kritickejší,“ dodáva Palendalová.