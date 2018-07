TAKMER 90 % ĽUDÍ SÚHLASÍ SO ZATVORENÍM OBCHODOV POČAS VIANOC A VEĽKEJ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) – Takmer 90 % spotrebiteľov na Slovensku súhlasí s obmedzením maloobchodného predaja počas vianočných a veľkonočných sviatkov. So zatvorením obchodov počas Vianoc rozhodne a skôr súhlasí 88,8 % ľudí, počas Veľkej noci je to 88,1 % spotrebiteľov. Vyplýva to z výskumu agentúry Focus pre Prírodovedeckú fakultu UK, Sociologický ústav SAV a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity na vzorke 1012 respondentov v januári tohto roku.