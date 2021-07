Takmer celé Slovensko v noci zasiahnu búrky s lejakmi, meteorológovia vydali výstrahy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre takmer celé Slovensko okrem okresov Trebišov, Michalovce a Sobrance výstrahu prvého stupňa pred búrkami.Pre okresy v Bratislavskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom platí výstraha do 8:00 nasledujúceho dňa. Pre okresy v Košickom a Prešovskom kraji do 10:00.SHMÚ zároveň vydal výstrahu druhého stupňa pred vysokými teplotami pre okres Trebišov a Nové Zámky. Výstraha platí do 18:00 a teplota vzduchu sa môže vyšplhať na 35 stupňov Celzia.Meteorológovia upozornili, že s búrkami môžu byť spojené krátkodobé no intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 18 až 23 metrov za sekundu, respektíve 65 až 85 kilometrov za hodinu. V okresoch s výstrahou je malá pravdepodobnosť búrok s krúpami.