Takmer na celom Slovensku treba počítať s hmlou a poľadovicou

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. decembra (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na hmlu a tvorbu poľadovice takmer na celom Slovensku. Vydal preto výstrahy prvého stupňa.S hmlou s viditeľnosťou 50 až 200 metrov treba počítať od nedeľného večera až do pondelkového (9. 12.) doobedia.uvádza SHMÚ.Na väčšine územia treba zároveň dávať pozor na poľadovicu. Výstrahy platia pre takmer všetky kraje okrem Bratislavského a Trnavského. Výstraha platí predbežne do pondelka do 12.00 h.