Takmer po sto rokoch uvideli v americkom štáte Colorado prvú svorku vlkov

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - V americkom Colorade spozorovali prvú vlčiu svorku za uplynulých takmer sto rokov. Najmenej šesť zvierat videli v Moffat County, približne tri kilometre od oblasti, kde tento mesiac našli stopy. Guvernér štátu Jared Polis vyhlásil, že zvieratá víta s radosťou po ich "dlhej absencii"."Zatiaľčo osamelé jedince často navštevujú náš štát, toto je od 30. rokov minulého storočia pravdepodobne prvá svorka, ktorá ho nazýva domovom," dodal.Podľa Colorado Parks and Wildlife zabili posledného vlka v 40. rokoch minulého storočia. Vtedy ich ľudia zabíjali s cieľom ochrániť dobytok. Od roku 1973 sú však zákonom chránené.Zástupcovia United States Fish and Wildlife Service však minulý rok požiadali, aby tieto zvieratá odstránili zo zoznamu ohrozených druhov, keďže ich populácia narástla.Podľa agentúry sa v USA nachádza vyše 5600 vlkov dravých (Canis lupus). Centrum pre biologickú diverzitu však namieta proti tomuto návrhu s tým, že pre vlkov po celej krajine by to znamenalo "trest smrti".