Takmer pol milióna eur z prebytku za rok 2018 dá Karlova Ves do škôl

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) – Bratislavská Karlova Ves dosiahla v roku 2018 príjmy vo výške 14.559.979 eur, výdavky mala vo výške 13.340.600 eur. Po odrátaní nevyčerpaných prostriedkov skončilo hospodárenie mestskej časti v minulom roku s prebytkom vo výške 784.240 eur. Vyplýva to záverečného účtu mestskej časti, ktorý na utorňajšom rokovaní schválili poslanci Karlovej Vsi.Poslanci takisto rozhodli o rozdelení prebytku. Viac ako polovica, 490.000 eur, pôjde do fondu opráv škôl a školských zariadení.upozornila pri rokovaní starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Do rezervného fondu presunú 209.612 eur, do fondu tepelného hospodárstva 81.128 eur a do fondu zelene a ochrany prírody 3500 eur.Najviac investícii v roku 2018 smerovalo v mestskej časti do opráv školských zariadení, konkrétne 645.017 eur. Išlo napríklad o rekonštrukciu bazéna či výmenu okien na Základnej škole A. Dubčeka na Majerníkovej ulici či rekonštrukciu strechy v Spojenej škole na Tilgnerovej ulici. Veľkou investíciou bola aj rekonštrukcia lodenice vo výške 350.087 eur, z čoho podstatnú časť tvorila dotácia z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Viac ako 50.000 eur investovala mestská časť do nákupu techniky pre svoj podnik verejnoprospešných služieb, takmer za 22.000 eur zrealizovala doplnenie detských a športových ihrísk.Zadlženosť mestskej časti k 31. decembru 2018 predstavovala 3,71 percenta, čo znamená, že viac ako 96 percent výdavkov kryje mestská časť vlastnými prostriedkami.