Takmer polovica Slovákov počíta so zhoršením svojej finančnej situácie, najväčšími optimistami sú mladí

Najväčšími optimistami sú mladí ľudia

Dáta z prieskumu

Navýšenie mesačných príjmov

Strata zamestnania a skrátenie úväzku

3.1.2025 (SITA.sk) - V novom roku, ktorý je spojený s konsolidáciou verejných financií, až 46 percent Slovákov počíta so zhoršením svojej finančnej situácie. Na druhej strane, 15 percent si myslí, že budú na tom s peniazmi lepšie. Každopádne, až 83 percent ľudí očakáva, že v tomto roku budú mať ich domácnosti vyššie výdavky ako v roku 2024.Traja z desiatich rátajú s mesačným navýšením výdavkov od 50 do 100 eur, rovnaký počet Slovákov od 100 do 200 eur a pätina v rozmedzí od 200 do 500 eur. Najviac sa majú podľa ich vyjadrení na zdražovaní podieľať vyššie ceny potravín a energií.Ako ďalej ukázal exkluzívny prieskum pre spoločnosť Home Credit , viac ako polovica opýtaných sa domnieva, že príjmy ich domácností sa medziročne nezmenia, je tu však aj tretina takých, ktorí veria v ich zvýšenie.„Najväčšími optimistami sú mladí vo veku 18 až 26 rokov, naopak, so zhoršením častejšie rátajú starší od 54 do 65 rokov, výraznejšie aj obyvatelia stredného Slovenska, no i vysokoškolsky vzdelaní a ľudia z veľkých miest,“ komentuje analytik trhu zo spoločnosti Home Credit Jaroslav Ondrušek Z výsledkov prieskumu vyplýva, že až 83 percent respondentov očakáva, že v tomto roku budú mať ich domácnosti vyššie výdavky ako v roku 2024. Z toho 42 percent výrazne vyššie. Ďalších 13 percent počíta s približne rovnakými nákladmi, no a naopak - 4 percentá Slovákov zase čakajú ich zníženie.Keď sa na to pozrime podrobnejšie, najviac je takých (29 %), ktorí si myslia, že ich mesačné výdavky porastú v rozmedzí od 50 do 100 eur, rovnaký počet (29 %) počíta s rastom 100 až 200 eur. S menším nárastom mesačných výdavkov, a to od 20 do 50 eur, ráta 16 percent a naopak s výraznejším - 200 až 300 eur počíta 14 percent ľudí.„Ako nám ukázali dáta z prieskumu, za očakávanými vyššími výdavkami je podľa vyjadrení ľudí predovšetkým zvýšenie cien potravín, čo si myslí 81 percent, následne je to navýšenie poplatkov za energie, o ktorom hovorí 77 percent a následne ide o rast cien vo všeobecnosti v prípade 71 percent občanov. Nasledujú vyššie ceny za dopravu, zdravotnú starostlivosť či nájomné,“ priblížil Ondrušek.Hoci s vyššími mesačnými výdavkami počíta veľká väčšina ľudí, očakávania lepších zárobkov sú v oveľa nižšej miere. Presne 54 percent Slovákov očakáva, že príjmy ich domácnosti v roku 2025 zostanú približne rovnaké ako v roku 2024. Navýšenie mesačných príjmov očakáva 33 percent osôb, z toho výrazne 6 percent, naopak zníženie čaká 12 percent.„Respondenti, ktorí počítajú s rastom príjmov domácnosti, rátajú najčastejšie so sumou mesačne od 50 do 100 eur, ktorých je 27 percent, potom je tu 23 percent s očakávaním rastu od 100 do 200 eur a 18 percent verí v navýšenie od 20 do 50 eur za mesiac. Máme tu však aj 12 percent ľudí, ktorí dúfajú v nárast príjmu domácnosti o 200 až 300 eur, no a dvaja zo sto opýtaných dokonca počítajú s navýšením príjmu domácnosti o viac ako tisícku,“ dopĺňa Ondrušek.U tých, ktorí očakávajú vyššie prímy, je za tým hlavne zvýšenie platu v súčasnom zamestnaní (59 %), nasleduje získanie lepšej práce alebo kariérny postup (17 %) a potom sú to iné príjmy, trebárs z vedľajšej práce (16 %). Na druhej strane tí, ktorí počítajú s poklesom príjmu domácnosti, najčastejšie (27 %) hovoria o sume 100 až 200 eur, následne je to 19 percent domnievajúcich sa, že im príjem v rodine mesačne klesne o 200 až 300 eur a podobný počet predpokladá výpadok v rozmedzí 300 až 500 eur.Najčastejšie spomínaným faktorom v tomto ohľade je strata zamestnania alebo skrátenie pracovného úväzku (31 %), nasleduje výpadok vedľajšieho príjmu (21 %) a potom zdravotné problémy (20 %). Ak sa niekto rozhodne pre menšiu pôžičku, mal by sa obrátiť len na preverené spoločnosti.„Dôležité je nedostať sa na „lep“ nelicencovaným spoločnostiam, ktoré sú často bez kontroly štátu a tým pádom aj bez dostatočnej ochrany dlžníkov. Na prvý pohľad môžu poskytovať výhodné podmienky, no nakoniec sa nezriedka objavia rôzne skryté položky, poplatky i sankcie a veľmi vysoké úrokové sadzby. Dôležité je vybrať si férového poskytovateľa. Overte si, či je v zozname Národnej banky Slovenska a či má oprávnenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov,“ radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.