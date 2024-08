Takmer storočný bývalý prezident Jimmy Carter dúfa, že bude môcť odovzdať svoj hlas vo voľbách Harrisovej

4.8.2024 (SITA.sk) - Bývalý americký prezident Jimmy Carter , ktorý je najstarším žijúcim prezidentom USA, dúfa, že bude počas novembrových volieb hlavy štátu schopný hlasovať, aby podporil Kamalu Harrisovú . Povedal to jeho vnuk.„Snažím sa len o to, aby som dokázal hlasovať za Kamalu Harrisovú," povedal 99-ročný bývalý prezident podľa jeho vnuka Jasona Cartera, ktorý denníku Atlanta Journal-Constitution poskytol tohtotýždňovú konverzáciu exprezidenta so svojím synom Chipom Carterom.Informuje o tom web CNN. Jimmy Carter, ktorý bude mať prvého októbra sto rokov, je od vlaňajšieho februára v hospici po tom, ako ho niekoľkokrát hospitalizovali.Bývalý demokratický prezident Carter je všeobecne uznávaný za presadzovanie ľudských práv a za to, že v roku 1978 sprostredkoval mierové dohody z Camp Davidu medzi Egyptom a Izraelom.