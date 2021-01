Takmer tretina opýtaných neverí vo vyšetrenie samovraždy Lučanského, ukázal prieskum

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vo vyšetrenie samovraždy policajného exprezidenta Milana Lučanského neverí 28,9 percenta ľudí. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre televíziu Markíza uskutočnila agentúra Focus od 12. do 19. januára na vzorke 1 005 respondentov.Odpoveď, že na výsledky vyšetrovania treba počkať, označilo 28,1 percenta účastníkov prieskumu. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) by v tejto súvislosti mala podať demisiu podľa 16,8 percenta opýtaných, 9,7 percenta za tým vidí politikárčenie opozície.Zvyšných 16,5 percenta respondentov sa nevedelo vyjadriť, respektíve túto tému nesleduje.