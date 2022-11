Takmer tretina Slovákov by chcela ešte žiť v minulom režime, najviac voliči Smeru a ďalších troch strán

15.11.2022 (Webnoviny.sk) - V režime spred roku 1989 by chcelo žiť takmer 29 percent obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Analýzy Na hrane.V období pred nežnou revolúciou by, naopak, nechcelo žiť viac ako 56 percent opýtaných. Zhruba 13 percent respondentov nevedelo odpovedať na otázku.V minulom režime by chceli žiť častejšie ženy a ľudia nad 50 rokov s nižším vzdelaním. Výrazne nadpriemerne voliči politických strán Smer-SD Republika , mierne nadpriemerne voliči Sme rodina V režime spred roku 1989 by nechceli žiť častejšie mladí vzdelaní muži do 49 rokov. Výrazne nadpriemerne voliči Progresívneho Slovenska OĽaNO . Prieskum urobila agentúra AKO na vzorke tisíc respondentov od 8. do 11. novembra 2022.