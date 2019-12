Takmer zabudnuté jedlá sú v kuchárke Tradičné recepty Trnavského kraja

Na snímke žiačky Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera pripravujú tradičné jedlá z Trnavského kraja. Trnavský samosprávny kraj vydal v spolupráci s piešťanskou hotelovou akadémiou knihu Tradičné recepty Trnavského kraja. V Piešťanoch, 10. decembra 2019. Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Trnava 20. decembra (TASR) – Kalkýš a plnený kapustný list z okolia Galanty, scískance a mrváň od Trnavy, piešťanskú fazuľovú polievku, zelníky, zázvorníky i šmorňu zo Záhoria si možno pripraviť podľa kuchárskej knihy Tradičné recepty Trnavského kraja. Krajská samospráva ju vydala na sklonku roka so zámerom propagovať gastronómiu regiónu, ktorý je rôznorodý a má v jednotlivých lokalitách zaujímavé odlišnosti. Všetky jedlá podľa tradičných receptov uvarili a odfotografovali na Hotelovej škole Ľudovíta Wintera v Piešťanoch.Spoluzostavovateľka publikácie Katarína Jakabčicová pre TASR povedala, že výber receptov nebol jednoduchý a radili sa pritom aj s etnológmi.uviedla. Nosným kritériom boli hlavne lokálne suroviny, ktoré sa na prípravu jedál používali. Výsledkom je súbor 26 receptov, z nich má časť presah svojou tradíciou aj do iných krajov, ale časť je 'originál trnavská'.povedala Jakabčicová. Dodala, že hotelová škola niektoré recepty inovovala a prispôsobila dnešným potrebám.uviedla. To potvrdila aj učiteľka hotelovej školy Katarína Sedláková, pod ktorej vedením jedlá pripravovali. Popri receptoch sú v kuchárke zaradené aj zaujímavosti o jedlách, napríklad, že langoš bol pôvodne zvyšok chlebového cesta, ktorý sa vyvaľkal a piekol spolu s chlebom na pahrebe, láng znamená plameň. Na vianočných trhoch škola recepty predstavila aj v podobe kalendára na rok 2020.Jedným z receptov, ktoré sú v tradičnej kuchárke Trnavského kraja zaradené, sú scískance.napísali autori knihy. Na scískance treba 1 – 2 kg zemiakov, podľa potreby hladkú múku, soľ, hrnček kačacieho tuku (alebo oleja), rascu. Uvarené, vychladnuté zemiaky postrúhať najemno, pridať soľ a múku, aby vzniklo vláčne cesto. Vyvaľkať na rovnaké kúsky ako na lokše. Omastiť, posoliť, zvinúť alebo zložiť ako šatôčky. Ukladať na vymastený plech. Na plechu scískance znovu pomastiť, posoliť a posypať rascou. Piecť do zlatista. V obci Kátlovce pri Trnave mal tento recept aj podobu, ako uviedol pre TASR Kátlovčan Michal Čapkovič, že kúsky sa posypali najemno krupicou a až potom sa zvinuli, do masti sa pridával cesnak. Sladká podoba bola s makom alebo tvarohom. Na plech sa ukladali vo viacerých vrstvách na seba.