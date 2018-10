TAKTO majiteľ predajne prekabátil skupinu lupičov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 24. októbra (TASR) - Majiteľ predajne elektronických cigariet v belgickom meste Charleroi prešiel cez rozum partii šiestich zlodejov, ktorí prišli za bieleho dňa do jeho obchodu s úmyslom ho olúpiť.Majiteľ im povedal, aby sa vrátili večer, keď im bude môcť dať viac peňazí, a približne štvrťhodinu sa s nimi snažil skamarátiť. "Bolo tam nejaké to strkanie a sácanie," uviedol v utorok pre spravodajskú stanicu BBC. "Nič som im nedal, ale povedal som im, že keby prišli neskôr, dám im 2000-3000 eur."Zlodeji mu uverili a odišli. "Keď som zavolal policajtov, tí neverili, že sa ešte ukážu," povedal majiteľ menom Didier. Skupina sa však podvečer naozaj vrátila - hodinu pred zatvorením obchodu. Didier ich zbadal vo dverách a informoval ich, že ešte stále nezavrel.Keď sa o hodinu vrátili po tretí raz, policajti ich už čakali pripravení v zadnej časti predajne. Zatkli päť mužov vrátane jedného mladistvého."Bolo to ako z komédie," konštatoval majiteľ. "Teraz ich nazývajú najhoršími lúpežníkmi v Belgicku."