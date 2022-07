Takto si môžete užiť leto single alebo s domácim miláčikom

Nezúfajte, ak ste počas leta single a radšej si ho naplno užite. Doprajte si relax, radosť a nové zážitky.

Vašim letným partnerom sa môže stať aj domáci miláčik. Viete si s ním predstaviť príjemné dlhé prechádzky počas letných večerov, kedy je k nám slnko štedrejšie? Alebo výlety po okolí, spoločné spoznávanie kultúrnych pamiatok, či deň pri vode... Single leto môže byť rovnako skvelé, ako leto v páre. Ale má jeden bonus navyše - môžete si plniť svoje sny bez toho, aby ste sa komukoľvek prispôsobovali. Pripravili sme pre vás plno nápadov, ktoré vás môžu inšpirovať.

Deň v kúpeľoch

Zázračné slovíčko spa sa pohrá s vašimi zmyslami a prinesie dokonalý relax. Masáže, vírivky, bazén, sauny, aromaterapia, príjemná hudba a mäkučké župany... Predstavte si chvíle strávené na ležadle na slniečku s drinkom v ruke, kedy vás nikto nebude nútiť do konverzácie a vy si budete môcť pokojne popremýšľať o živote a naplno oddychovať. Krása!

Nakupovanie

Keď ste single, nikto vám nebude hovoriť do toho, čo si chcete kúpiť. Rozmaznajte sa novými vecami, vyberte sa do sekáčov na lov pokladov, alebo využite úžasné online výpredaje. Počas leta to v obchodoch hýri zľavami. Tu napríklad nájdete zľavový kupón About You na širokú škálu oblečenia a doplnkov, ktoré k vám dorazia úplne zadarmo.

Kávičky s priateľmi

To, že ste single, nemusí znamenať, že leto strávite osamote. Dobite si baterky a počas sychravejších dní pozvite priateľov na kvalitnú kávu. Doma vás nebudú rušiť iní zákazníci a porozprávate sa skutočne v súkromí. Ak máte radi tento horký exotický nápoj, potešte sa kávovým balíčkom.

Cvičenie podľa vášho gusta

Koľkokrát sa vám stalo, že partner alebo partnerka preferovali šport, ktorý vás vôbec nebavil? Toto leto vôbec nezáleží na tom, či milujete plávanie, alebo ste sa zaprisahali, že nikdy neobujete kolieskové korčule. Využite slnečné počasie a dostaňte sa do formy s takým športom, ktorý vám najviac vyhovuje. Máte domáceho miláčika? Skúste napríklad agility tréning cez rôzne prekážky. Bude vás baviť oboch!

Road trip

Máte auto? Sólový road trip je to správne letné dobrodružstvo pre vás. Najúžasnejšie je na ňom to, že zastavíte kdekoľvek, kde sa vám to bude páčiť. Vezmite aj svojho domáceho miláčika a pochutnajte si na haluškách na kolibe, vykúpte sa v jazere, stanujte na lúke so svišťami a potom si rezervujte izbu v luxusnom hoteli. Nakombinujte si zážitky do mixu, ktorý vám bude absolútne vyhovovať.

Skrášlite svoje bývanie

Leto je skvelé obdobie na menšie i väčšie rekonštrukcie. Ak máte balkón, môžete si z neho vytvoriť oázu pokoja podľa najpopulárnejších fotiek z Instagramu, vypestujte si bylinky, paradajky a jahody. Alebo si kreatívne namaľujte stenu v obývačke. Môžete si ušiť nové obliečky na vankúše, zrenovovať barový stolík a naučiť sa miešať nový letný drink alebo vylepšiť peliešok, či škrabadlo pre vášho domáceho miláčika.

Vyskúšajte nové chute

Aj keď práve necestujete do zahraničia, čoraz populárnejšie reštaurácie s medzinárodnou kuchyňou sa vynárajú všade okolo nás. Autentické vietnamské, talianske alebo čínske jedlo patrí medzi najobľúbenejšie možnosti. A keď sme už pri tom, naplňte niečím zaujímavým aj misku vášho zvieratka. Kvalitné Primal spirit granule sa môžu stať novým favoritom vášho psíka.

Vytvorte si ciele na zvyšok roka

Je neuveriteľné, že viac ako polovica roka je už opäť za nami. Urobte si pohodlie a zasnívajte sa nad tým, čo by ste chceli zažiť a dokázať do konca roka. Vytvorte si nástenku snov s výstrižkami z časopisov alebo napíšte list pre svoje ja, ktorý si prečítate na Vianoce. Popremýšľajte nad tým, aké návyky si chcete vybudovať a aký je váš rebríček hodnôt.