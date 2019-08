Talian Viviani triumfoval v kategórii Elite

Na snímke Talian Eliva Viviani. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alkmaar 11. augusta (TASR) - Talian Elia Viviani triumfoval na cyklistických ME v Alkmaare v pretekoch mužov s hromadným štartom v kategórii Elite. Na 172,6 km dlhej rovinatej trati prišiel do cieľa v čase 3:31:15 h. Druhý skončil Yves Lampaert z Belgicka, na treťom mieste klasifikovali Nemca Pascala Ackermanna.Preteky v elitnej kategórii začali 46 km nájazdom, následne sa cyklisti dostali do samotného Alkmaaru, kde absolvovali 11 okruhov. Jeden meral 12 km, pričom sa išlo po úzkej ceste. Trať bola technická a pretekári išli aj cez "mačacie hlavy".V prvom úniku etapy nechýbal ani Slovák Erik Baška, spolu s ním sa vpredu usadili Ackermann, Selig (Nem.), Viviani, Cimolai, Trentin, Consonni (Tal.), Lampaert (Bel.), Lawless (V.Brit.), Mežgec (Slov.), Asgreen (Dán.), Senechal (Fr.), a Langeveld (Hol.).Tridsať kilometrov pred cieľom mali náskok 20 sekúnd. O dva kilometre neskôr vyrazila dopredu trojica Viviani, Lapmaert a Ackermann, pred poslednými dvoma okruhmi mala náskok 40 sekúnd. V tom čase sa za nimi k zvyšnej 9-člennej skupine dotiahla ďalšia, spolu v nej bolo zhruba 40 cyklistov.Pred posledným okruhom sa náskok prvej trojice zvýšil na 50 sekúnd a bolo jasné, že si to rozdajú o titul. Prekvapiť chcel Lampaert, ktorý 2,6 km pred cieľom nastúpil, ale Viviani jeho útok zachytil. Ackermann však nie a tak sa o víťazovi rozhodovalo medzi dvojicou jazdcov. Viac síl mal v závere šputérsky lepšie disponovaný Viviani.