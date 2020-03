Taliani chcú odklad ME vo futbale 2020, do konca júna chcú dohrať prerušenú sezónu Serie A

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2020 (Webnoviny.sk) - Talianska futbalová federácia (FIGC) plánuje požiadať Európsku futbalovú úniu (UEFA) o odloženie tohtoročných majstrovstiev Európy.Práve na území Talianska, ktoré je na "starom kontinente" najviac zasiahnuté pandémiou koronavírusu, by sa mal 12. júna konať otvárací zápas a neskôr aj ďalšie tri stretnutia šampionátu. Prezident FIGC Gabriele Gravina pre Mediaset TV uviedol, že v Taliansku chcú, aby sa aktuálny ročník tamojšej Serie A dohral do konca júna."Konečný termín je 30. jún. Potom eventuálne uvidíme, či potrebujeme ešte viac času. Navrhneme UEFA, aby odložila ME," povedal Gravina. Očakáva sa, že verdikt UEFA by sa mohol zrodiť počas utorňajšej videokonferencie za účasti 55 členských štátov.