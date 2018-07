Taliani, ktorí vytvorili portrét Tamímíovej, opustili územie Izraela

Ahid Tamímíová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 30. júla (TASR) - Dvoch Talianov, ktorých izraelská polícia v sobotu zadržala na západnom brehu Jordánu, keď na bezpečnostný múr maľovali nadrozmerný portrét palestínskej tínedžerky, prepustili z väzby a v pondelok opustili územie Izraela. S odvolaním sa na ich právnika o tom informovala agentúra AP.Dvojica Talianov a jeden Palestínčan vytvorili na bezpečnostnom múre v Betleheme portrét medzičasom z väzenia prepustenej Ahid Tamímíovej.Ako informovala spravodajská televízia BFMTV, jej portrét namaľovaný na bezpečnostnom múre v Predjordánsku má na výšku štyri metre. Autorov maľby, ktorí pracovali zamaskovaní, zadržali na mieste činu, obvinili z vandalizmu a vzali do väzby.Izrael následne v nedeľu zrušil ich víza a nariadil im, aby do troch dní opustili územie Izraela, kam majú na základne rozhodnutia miestnej justície zákaz vstupu na najbližších desať rokov. Ak by Taliani neopustili územie Izraela, boli by vyhostení, upozornila izraelská polícia.Z väzby bol prepustený aj Palestínčan, ktorý bol zadržaný spolu s Talianmi. Podľa vyšetrovateľov nebolzapletený do ich akcie.Tamímíová sa stala ikonou odboja palestínskych Arabov proti už pol storočia trvajúcej izraelskej vojenskej okupácii. Toto 17-ročné dievča zadržali vlani v decembri. Ahid čelila pred vojenským súdom 12 obvineniam z rôznych trestných činov vrátane napadnutia a poburovania. Tých sa údajne dopustila pri viacerých konfrontáciách s vojakmi. Tamímíovú prepustili z väzenia predčasne v nedeľu - aj s jej matkou, ktorú izraelské orgány takisto zatkli a umiestnili do väzby.Tamímíovej prípad upútal pozornosť medzinárodného spoločenstva a po prepustení z väzenia ju v nedeľu na západnom brehu Jordánu vítali ako hrdinku.